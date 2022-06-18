İlyas Salman kırmızı çizgisini açıkladı

Eski oyuncu İlyas Salman, daha önce 'Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler' açıklaması nedeniyle çok konuşulmuştu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman, 'Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm' dedi.