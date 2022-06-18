İlyas Salman kırmızı çizgisini açıkladı
Eski oyuncu İlyas Salman, daha önce 'Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler' açıklaması nedeniyle çok konuşulmuştu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman, 'Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm' dedi.
2022-06-18 14:47:19
Daha önce "Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" sözleriyle sansasyon yaratan Avni Dilligil Tiyatro En İyi Tiyatro Oyuncusu ve Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi tecrübeli oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.
KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI
Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı.
Salman'ın videosuna kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.
"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE YETERİNCE SARILAMADIK"
Birçok defa katıldığı 1 Mayıs mitinglerinde "Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık" açıklamasında bulunan İlyas Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim" dedi.
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