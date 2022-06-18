Elon Musk'tan gündem olan ''1453'' paylaşımı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453 İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne girdiği 1453 yılını gönderisinde kullanan Musk, paylaşımına "Kapıyı kilitledim mi?" notunu düştü.

Musk'ın çok sayıda Türk takipçisi de paylaşıma yorum yaptı. Gönderide son dönemde gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine gönderme yapıldığı düşünülüyor.

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