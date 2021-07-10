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ABD'den 14 Çinli şirkete ‘Uygur’ yaptırımı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den 14 Çinli şirkete ‘Uygur’ yaptırımı

ABD'den 14 Çinli şirkete ‘Uygur’ yaptırımı

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

2 Saat Önce
2021-07-10 09:44:13
ABD'den 14 Çinli şirkete ‘Uygur’ yaptırımı

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ABD yönetimi, Çin'in Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarıldı.

AA'nın aktardığına göre kara listeye alınan 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği belirtilen açıklamada, 8 şirketin ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

ABD'nin ekonomik kara listeye aldığı 14 Çinli şirket şu şekilde:
China Academy of Electronics and Information Technology; Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co; Shenzhen Cobber Information Technology Co; Xinjiang Sailing Information Technology; Beijing Geling Shentong Information Technology; Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.; and Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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