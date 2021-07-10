THY personeline ne kadar zam yapılacak? THY çalışanı temmuz zammı ne kadar? Binlerce THY çalışanı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi ve binlerce THY personeline yapılacak Temmuz zammı belli oldu. Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan THY çalışanlarının yüzünü güldürecek. Peki THY çalışanlarına ne kadar zam yapacak? TYK personeline yüzde kaç zam yapılacak?

THY personeline ne kadar zam yapılacak? THY çalışanı temmuz zammı ne kadar? Binlerce THY çalışanı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi ve binlerce THY personeline yapılacak Temmuz zammı belli oldu. Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan THY çalışanlarının yüzünü güldürecek. Peki THY çalışanlarına ne kadar zam yapacak? TYK personeline yüzde kaç zam yapılacak?

Türk Hava Yolları (THY) personellerinin alacakları zam belli oldu. Milyonlarca kişinin maaşı Temmuz ayı itibari ile güncellendi. İlk 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla çalışanların ve emeklilerin maaşına enflasyon zammı yapıldı. Neredeyse her kesim bu farktan yararlandı. THY personellerinin de beklediği haber geldi. THY çalışanları ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Peki THY personeline ne kadar zam yapılacak? THY çalışanı temmuz zammı ne kadar?

THY personeline ne kadar zam yapılacak?

Airporthaber'in aktardığına göre THY çalışanlarına yapılacak maaş artışı açıklandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Buna göre, 01.07.2021 itibariyle, yurtiçi personel ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı personel maaşlarına enflasyon farkının üzerine minimum %10 olmak üzere ücret zammı yapılmasına karar verilmiştir.

THY çalışanı temmuz zammı ne kadar?

THY personeli enflasyon oranı ile birlikte yüzde 18.5 zam elde edecek

Türk Hava Yolları (THY), yurtiçi ve operasyonlara başlayan yurtdışı personellere, enflasyon farkının üzerine minimum yüzde 10 zam yapılmasına karar verildiğini belirtti. THY personeli enflasyon oranı ile birlikte yüzde 18.5 zam elde edecek.

THY'den zam açıklaması

THY'nin açıklaması şu şekilde: "Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 nedeniyle; Ortaklığımızın tüm işyerlerinde yürürlükte bulunan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (“TİS”), yetkili Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ile imzalanan 31.08.2020 tarihli “26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol” ile tadil edilmişti. Sözkonusu protokole göre, her 6 aylık dönemde uygulandığı üzere, 30.06.2021 tarihindeki ücretlere 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon farkı oranında ücret zammı uygulanması gerekmektedir.

"Yönetim Kurulu, çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakarlık, tüm ülkelerde salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik adımlar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı uygulamalarının yaygınlaşmaya başlamasının ortaya koyduğu tedbirli iyimserlik hususlarını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmıştır.

Buna göre, 01.07.2021 itibariyle, yurtiçi personel ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı personel maaşlarına enflasyon farkının üzerine minimum %10 olmak üzere ücret zammı yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

THY bünyesinde binlerce çalışan var

Halihazırda genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. Uçuş gerçekleşen ülkelerin 43'ü Avrupa'da, 22'si Uzak Doğu'da, 14'ü Orta Doğu'da, 39'u Afrika'da, 9'u Amerika'da.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliği taşıyan THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru, 627'si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.