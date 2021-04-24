Dubleks almakla iş bitmiyor

Ters dubleks ya da çatı katı dubleks tercihi geniş aileler için öncelikli. Ama bu tercihte bulunurken tüm handikapların da gözden geçirilmesi gerekiyor

Daire tercihiniz 1+1 de olabilir 2+1 veya 3+1. Bekarlar ve emekliler geneldü küçük metrekareyi tercih ediyor. Çoğunluk ise 2+1. Aile büyüdükçe aile birlikte çocuklar da zaman içerisinde büyüyor. Sonuçta evin de metrekare olarak büyümesi kaçınılmaz.Büyük ev denince de akla ters veya çatı katı teraslar gelmekte.

Aile büyüdükçe tercih de büyüyor

Dubleksler, tek katlı konutlara kıyasla bağımsız yaşam alanlarının fazlalığı, geniş metrekareleri ile kalabalık ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıkları için tercih nedeni olabilmekte. Çocuklu aileler özellikle bu tip dairelere ilgi gösteriyor. Çocuklarının kendi odalarının, daha doğrusu yaşam alanlarının, olmasını isteyen ebeveynler elbette dubleks seçerken maddi durumlarını da kıyaslayarak bu tip dairelere girmekteler.

Peki iş dubleks almakla bitiyor mu?

İşte dublekse dair bazı handikaplar;

Dubleks evler standart, ters ve çatı dubleksi olmak üzere üçe ayrılırlar. Standart dubleks genellikle apartmanın en üst katında bulunur. Yine iki katlı olup daire içinde merdiven vardır. Bu tür dubleks evler nispeten daha küçük olur. Ters dubleks evlerse genellikle apartmanın en alt katında yer alır ve doğrudan bahçeye bakarlar. Çatı dubleksi ise apartmanların en üst katında yer alır. Çatı katı dublekslerde ek olarak teras da bulunabilir.

Asansör makine dairesine yakınsa

Çatı dubleks eğer apartman içerisinde yer alıyorsa muhtemelen asansör makine dairesine de yakın olacaktır. Bu durumda asansör sesi rahatsız edici olabilir. Çatı dubleksi olmasından ötürü tavanlar eğimli olur ve bu size olumsuz bid durum da doğurabilir görsel açıdan.

Çatıdan kaynaklı sorunlar

Müstakil çatı dublekslerinde çatıdan kaynaklı tüm sorunlarla bizzat kendiniz ilgilenmek durumunda kalırsınız. Her yıl belli periyotta çatı tamiri yaptırmanız gerekecek ve bu durum da bütçenise maliyet olarak yansıyacaktır.Tek bir daireye oranla iki katlı bir evin maliyeti de doğal olarak yüksek oluyor.

Merdiven çıkma handikapı

Sürekli olarak ev içerisinde merdiven çıkmak bir zaman sonra eziyete dönüşüyor. Özellikle apartmanda yaşayanlar için düşünecek olursak hem ev hem bina merdivenleri epey yıldırıcı oluyor.Artıdan eksiye dönüşen bir durum da yaşam alanının üst kat ve alt kat olarak ikiye bölünüşü.Bu durum hem temizliği hem ulaşımı zorlaştırıyor.Örneğin internet bağlantısı katlar arasında aynı hızda olamıyor.

Evinizi ısıtabiliyor musunuz?

Dubleks evlerde iki ayrı yaşam alanı söz konusudur.Dolayısıyla oda düzeni biraz daha karmaşık hale geliyor. Mimarlar genellikle alt katı mutfak, salon ve yemek odası gibi sosyal alanlara ayırırken, üst katı ise yatak odası gibi daha mahrem alanlara bırakıyor.Çatı dubleks söz konusu olduğunda üst katın ısınması alt kata göre daha zor oluyor. Dolasıyla kolay ısınan katın salon ve diğer sosyal alanlara ayrılması daha isabetli bir karar.

Ters dubleksler ters tepmesin

Ters dubleks dairelerde duvarlarda terleme, yeşillenme küflenme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İzolasyonun iyi yapılamaması durumunda izolasyon sorunu yaşanabilir.Bilhassa kredi ile ev alınması durumu söz konusu ise çatı katının imar ve oturma izni olup olmadığı, tapuda daire olarak tanınıp tanınmadığı ve krediye uygun bir daire olup olmadığı mutlaka önceden belirlenmelidir

Işık ve ses alabiliyor musunuz?

Çok fazla ışık almadıkları için rahatsız edici veya bunaltıcı olabilmektedirler.

Havalandırması iyi değilse kötü kokulara maruz kalabilirsiniz. Pencereleri yüksekte ve küçük olan daireler göze hoş gelmeyebilirler. En önemlisi de su baskınlarına maruz kalma ihtimalleri var.çatı katları genellikle ses izolasyonu konusunda zayıf olduğu için gürültü problemidir. Paravan, perde ya da sürgülü kapılar kullanarak çatı katı içerisindeki bazı bölgeleri birbirlerinden ayırarak sesi engelleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.