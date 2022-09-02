Benzin ve motorine büyük bir indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerileyecek.