Son dönemlerde Netflix’te yayımlanan ve en çok izlenen dizilerin başında gelen You, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Hem oyuncu kadrosu hem de enterasan senaryosu ile milyonları ekran başına kilitleyen You, iki sezon olarak yayımlanmasına rağmen tekrar tekrar izlenmektedir. Hakkında sıklıkla araştırma yapılan dizi, oldukça merak konusudur. Peki You dizisinin konusu nedir? You dizisinin oyuncuları kimlerdir? You dizisi nerede yayımlanmaktadır? You dizisinin yönetmeni kimdir? You dizisi nerede çekilmektedir? You dizisinin üçüncü sezonu çekilecek mi?

Son dönemlerde Netflix'te yayımlanan ve en çok izlenen dizilerin başında gelen You, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Hem oyuncu kadrosu hem de enterasan senaryosu ile milyonları ekran başına kilitleyen You, iki sezon olarak yayımlanmasına rağmen tekrar tekrar izlenmektedir. Hakkında sıklıkla araştırma yapılan dizi, oldukça merak konusudur. Peki You dizisinin konusu nedir? You dizisinin oyuncuları kimlerdir? You dizisi nerede yayımlanmaktadır? You dizisinin yönetmeni kimdir? You dizisi nerede çekilmektedir? You dizisinin üçüncü sezonu çekilecek mi?

Netflix'in sevilen dizilerinden You, birçok kişi tarafından sevilerek izlenmektedir. Psikolojik gerilim özelliği ile birçok diziden farklı bir senaryo ve yapıma sahip olması oldukça ilgi görmektedir. Gerek oyuncuları gerek ise senaryosu hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ile You dizisi..

You dizisinin konusu nedir?

You dizisi, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından çekilen Amerikan yapımı bir psikolojik gerilim televizyon dizisidir. Warner Horizon Television tarafından, Alloy Entertainment ve A&E Studios ile ortaklaşa olarak üretilen You dizisinin ilk sezonu Caroline Kepnes'in 2014 romanına dayanmaktadır. Dizi, oldukça zeki New York'lu bir kitap satıcısı olan Joe Goldberg'in Guinevere Beck adlı bir müşteriye aşık olup bunu takıntı haline getirmesini konu edinmektedir. Bu takıntı Joe Goldberg'te ciddi bir toksik ve sanrısal bir saplantı geliştirir. Beck'i aşkını elde etmek için teknolojinin nimetlerinden faydalanan Joe Goldberg, Beck'i her anlamda takip etmeye başlamıştır. Joe'nin bu şüpheli hareketi ve davranışları, Beck'in en yakın arkadaşı olan Peach'in gözünden kaçmamıştır. Peach her ne kadar olanların farkında olsa da Joe'ye engel olamamış ve Joe en sonunda Beck ile sevgili olmuştur.

You dizisi kaç sezondur?

Dizi toplamda 2 sezon ve 20 bölümden meydana gelmektedir. İngilizce orijinal dilinde yayımlanan dizinin her bölümü 41 ila 49 dakika sürmektedir. Dizinin ilk sezonu 9 Eylül 2018 yılında Amerika Birleşik Devletlerin'deki Lifetime adlı kanalda yayımlanmaya başlamıştır. Dizinin tüm dünyada duyulması ve yayımlanması ise Netflix vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 26 Aralık 2018 tarihinde Netflix'te yayımlanmaya başlanan dizinin hayran kitlesi tüm dünyaya yayılmıştır. İkinci sezonu ise tam bir yıl sonra 26 Aralık 2019'da yayımlanan dizinin üçüncü sezonun çekimlerine devam edilmektedir.

You dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Joe Goldberg – (Penn Badgley)

Beck – (Elizabeth Lail)

Paco – (Luca Padovan)

Ethan – (Zach Cherry)

Benji – (Lou Taylor Pucci)

Peach – (Shay Mitchell)

Penn Badgley kimdir?

Penn Dayton Badgley 1 Kasım 1986 Baltimore'da dünyaya gelmiştir. Gossip Girl dizisinde oynadığı Dan Humphrey karakteri ile oldukça ünlenen Penn Dayton Badgley, You dizisinde gösterdiği performans ile de oldukça dikkat çekmektedir.

2001'de ünlenmesini sağlayan ilk dizi olan The Young and Retless adlı dizide oynadığı karakter ile En İyi Genç Artist ödülüne layık görülen Penn Dayton Badgley, daha sonra birçok dizide boy göstermiştir.

Şarkı söylemekten, yazı yazmaktan ve gitar çalmaktan hoşlanan Penn, Bahai dinine inanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.