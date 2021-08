You dizisinin konusu nedir?

Son dönemlerde Netflix’te yayımlanan ve en çok izlenen dizilerin başında gelen You, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Hem oyuncu kadrosu hem de enterasan senaryosu ile milyonları ekran başına kilitleyen You, iki sezon olarak yayımlanmasına rağmen tekrar tekrar izlenmektedir. Hakkında sıklıkla araştırma yapılan dizi, oldukça merak konusudur. Peki You dizisinin konusu nedir? You dizisinin oyuncuları kimlerdir? You dizisi nerede yayımlanmaktadır? You dizisinin yönetmeni kimdir? You dizisi nerede çekilmektedir? You dizisinin üçüncü sezonu çekilecek mi?