Son dönemlerde birçok kişinin merak ettiği konuların başına gelen, okullar açılacak mı sorusu? oldukça gündemde olan konulardan biridir. Korona virüs vakalarında yaşanan düşüş ve aşılanma oranının gün geçtikçe artması ile okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitime başlanacak mı? soruları tekrar sorulmaya başlandı. Birçok öğrenci online olarak devam eden 1,5 eğitim-öğretim döneminden sonra okul sıralarına tekrardan dönmek istiyor. Peki okullar açılacak mı? Okullar ne zaman yüz yüze eğitim için açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi belirledi mi?

Aşılanma oranında yaşanan artışla birlikte okulların yüz yüze eğitime dönüp dönmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitime sıcak bakılması, MEB ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İşte tüm detayları ile okulların tekrardan yüz yüze eğitime dönüp dönmeyeceği sorusunun cevabı…

Okullar tekrardan yüz yüze eğitim için açılıyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada okulların 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime açılacağını bildirdi. Özellikle korona virüs tedbirleri altında okulların haftanın beş günü olmak üzere öğrencilere açılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların yüz yüze eğitime açılmasına ilişkin şu sözleri söyledi: “Dolayısıyla hepimiz, korona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için korona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek”.

Yapılan bu açıklamaların yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni öğretim yılında okullarda ders saatleri noktasında herhangi bir kısıtlamanın yapılmayacağını söyledi. Ayrıca yemekhane, kantin ve pansiyonların da korona virüs tedbirleri kapsamında tekrardan açılacağı bildirildi.

6 Eylül'de tüm öğrencilere açılacak yüz yüze eğitimin yanı sıra, 1-3 Eylül tarihlerinde ise 1.sınıflar için oryantasyon programı gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin aşılanması önem teşkil ediyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in özellikle aşılanma noktasında dikkat çektiği hususlardan biri, MEB personellerinin aşılanması ile alakalıdır. Özer şu ifadeleri kullandı: Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar”

Bunların yanı sıra yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin maske takarak okula gidecekleri bildirildi. Ayrıca eğitim çalışanları için herhangi bir şekilde aşı zorunluluğunun olmayacağı bildirildi. Fakat aşı olmayan eğitim çalışanlarından haftada iki kez PCR testi şartı aranacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.