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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle

Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle

Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Biran Damla Yılmaz haberleriyle çalkalanıyor. Yılmaz'a yeni bir dizi teklifi geldiği için, Yasak Elma'yı bırakacağını düşünenler oldu. Peki ama bu haftaki bölümde neler oldu? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle!

1 Gün Önce
2022-10-04 15:31:44
Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle

Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Biran Damla Yılmaz haberleriyle çalkalanıyor. Yılmaz'a yeni bir dizi teklifi geldiği için, Yasak Elma'yı bırakacağını düşünenler oldu. Peki ama bu haftaki bölümde neler oldu? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle!

Yasak Elma 149. bölüm izle full

Yeni bölüm olan Yasak Elma 149.bölümü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölüm sürprizi

Dizi hakkında çıkan yeni habere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Erginci, yepyeni bir imajla Yasak Elma'ya hazırlanıyor!

Sevda Erginci Yasak Elma'ya mı geliyor? Yasak Elma Zeynep tekrar diziye mi dönecek?
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Yasak Elma son bölüm konusu

Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe, Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam eder. Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması kısa sürer. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'da bulur.

Önceki bölüm

Yasak Elma dizisinin bir önceki bölümü de heyecanlı geçti. Dizinin linki, konusu ve daha fazlası için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.

Yasak Elma 148.bölüm izle - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (148.bölüm) tek parça izle
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Yasak Elma'yı tercih etti

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'a Amerikan yapımı bir diziden teklif geldi. Yılmaz, iş yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini açıkladı.

Oyuncunun sevenleri, geleceğine mani olduğunu düşünen yorumlar yaptı.

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Yasak Elma 147.BÖLÜM İZLE | Yeni sezon Yasak Elma yeni bölüm (147.bölüm) izle
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