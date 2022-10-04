Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle

Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Biran Damla Yılmaz haberleriyle çalkalanıyor. Yılmaz'a yeni bir dizi teklifi geldiği için, Yasak Elma'yı bırakacağını düşünenler oldu. Peki ama bu haftaki bölümde neler oldu? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle!

Yasak Elma 149. bölüm izle full - Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Biran Damla Yılmaz haberleriyle çalkalanıyor. Yılmaz'a yeni bir dizi teklifi geldiği için, Yasak Elma'yı bırakacağını düşünenler oldu. Peki ama bu haftaki bölümde neler oldu? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm tek parça full izle!

Yasak Elma 149. bölüm izle full

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Yeni bölüm sürprizi

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Yasak Elma son bölüm konusu

Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe, Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam eder. Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması kısa sürer. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'da bulur.

Önceki bölüm

Yasak Elma dizisinin bir önceki bölümü de heyecanlı geçti. Dizinin linki, konusu ve daha fazlası için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.

Yasak Elma'yı tercih etti

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'a Amerikan yapımı bir diziden teklif geldi. Yılmaz, iş yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini açıkladı.

Oyuncunun sevenleri, geleceğine mani olduğunu düşünen yorumlar yaptı.