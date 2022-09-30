Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisinde mi oynayacak? Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisi teklifini reddetti!

Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisinde mi oynayacak? Yasak Elma dizisiyle ününe ün katan Biran Damla Yılmaz'a Amerika'dan teklif geldi. Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisi teklifini reddetti! İşte detaylar...

Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisinde mi oynayacak? Yasak Elma dizisiyle ününe ün katan Biran Damla Yılmaz'a Amerika'dan teklif geldi. Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisi teklifini reddetti! İşte detaylar...

Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisinde mi oynayacak?

Biran Damla Yılmaz, Dr Death dizisinin 2. sezonu için teklif aldı. Suç draması türündeki dizinin kadrosunda; Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi çok ünlü isimler yer alıyordu.

Aralıkta başlaması beklenen çekimler için Biran Damla Yıldız Amerika'ya davet edildi. Türkiye'deki çekimler nedeniyle Yılmaz teklifi reddetti.

Biran Damla Yılmaz Dr. Death dizisi teklifini reddetti!

Yılmaz konuyla ilgili çok soru gelince; “Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” açıklamasını yayımladı.