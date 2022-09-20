Yasak Elma 147.BÖLÜM İZLE | Yeni sezon Yasak Elma yeni bölüm (147.bölüm) izle

Yasak Elma 147.BÖLÜM İZLE | Entrika dolu dizi Yasak Elma, sevenleriyle buluştu. Dizinin ilk sezon bölümü şoklar içinde geçiyor. Peki ama yeni bölümde neler yaşandı? Yeni sezon Yasak Elma yeni bölüm (147.bölüm) izle!

Entrika dolu dizi Yasak Elma, sevenleriyle buluştu. Dizinin ilk sezon bölümü şoklar içinde geçiyor. Peki ama yeni bölümde neler yaşandı? Yeni sezon Yasak Elma yeni bölüm (147.bölüm) izle!

Yasak Elma 147.bölüm izle

Tüm dengelerin değiştiği Yasak Elma'nın yeni sezonu yayınlandı. Dizinin 147.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma yeni bölüm konusu

Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız'ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız'ın huzurlu yeni hayatı, Doğan'ın intikam yeminiyle bozulacaktır.

Yasak Elma izleyici yorumları

- Yıldız oyunculuk teklifi almıştı, ama doğan izin vermemişti, keşke yıldız doğan sayesinde zengin olmak yerine, oyuncu olup kendi başarısı sayesinde zengin olsaydı mükemmel olurdu.

- Gerçek söylüyor Yıldız. Aşk acısı çeken yok ki :) Ya Yıldız bu dizinin olmazsa olmazı.

- Yıldız Halit ile boşandığı zamanki gibi kendi ayakları üstünde duran bir kadın olsa, kendi işinde çalışıp kendi kazansa her şey daha güzel olur.

- Vıttırıvızzık adamlar üzdü Yıldızımızı..