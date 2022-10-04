Sevda Erginci Yasak Elma'ya mı geliyor? Yasak Elma Zeynep tekrar diziye mi dönecek? Sevilen oyuncu Yasak Elma'ya geri dönüyor. Erginci için çıkan haberlerin detaylarını sizler için derledik.

Sevda Erginci Yasak Elma'ya mı geliyor? Yasak Elma Zeynep tekrar diziye mi dönecek? Sevilen oyuncu Yasak Elma'ya geri dönüyor. Erginci için çıkan haberlerin detaylarını sizler için derledik.

Sevda Erginci Yasak Elma'ya mı geliyor?

İlk sezonunda yasak elma'da Zeynep karakterini canlandıran Sevda Erginci, yeniden kadroya katılacak.

Zeynep'in yeni hayatı

Dizide Yıldız'ın ablası Zeynep rolünde olan ve alihan'la evlenerek yurt dışına taşınan erginci diziye dönecek. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak devam edecek.

Konuk oyuncu

Dizide çok sevilen Zeynep karakterinin, diziye çok farklı geleceği konuşuluyor. Fakat ünlü isim birkaç bölüm konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra diziden tekrar ayrılacğı konuşuluyor.