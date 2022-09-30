Dr. Death konusu ne? Dr. Death nereden izlenir? Dr. Death 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dr. Death konusu ne? Biran Damla Yılmaz'a gönderilen teklif sonrasında Dr. Death dizisinin yeni sezonu hakkında merak edilen konular ortaya çıktı. Peki Dr. Death dizisi neyi anlatıyor? Dr. Death nereden izlenir? Dr. Death 2. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin yönetmenleri ve oyuncu kadrosu...

Dr. Death konusu ne? Biran Damla Yılmaz'a gönderilen teklif sonrasında Dr. Death dizisinin yeni sezonu hakkında merak edilen konular ortaya çıktı. Peki Dr. Death dizisi neyi anlatıyor? Dr. Death nereden izlenir? Dr. Death 2. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin yönetmenleri ve oyuncu kadrosu...

Dr. Death konusu ne?

Dr. Duntsch tarafından ameliyat edilen hastaların bir kısmı sakat diğerleri ise ölünce onu durdurmak için bir kaç doktor harekete geçer, olaylar gelişir.

Dr. Death yönetmeni

Dizinin ilk sezonunun yönetmenliğini; So Yong Kim, Jennifer Morrison, Maggie Kiley üstlenmişti.Yeni sezon için net bir açıklama bulunmuyor.

Dr. Death oyuncu kadrosu

Dram ve suç kategorisindeki dizininoyuncu kadrosunda; Joshua Jackson, Christian Slater, Alec Baldwin, Grace Gummer, AnnaSophia Robbgibi isimler yer alıyor.

Dr. Death nereden izlenir?

Merak uyandıran dizi henüz ülkemizde yayınlanmıyor.

Dr. Death 2. sezon ne zaman çıkacak?

Aralıkta başlaması beklenen çekimler sonrasında dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Muhtemelen dizinin 2023 tarihinde yeni sezona başlaması beklenyior.

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