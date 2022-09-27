Yasak Elma 148.bölüm izle - Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (148.bölüm) tek parça izle

Yasak Elma 148.bölüm izle - Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni sezonu da sevildi. Yeni isimlerin katıldığı kadro da beğenildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (148.bölüm) tek parça izle!

Yasak Elma 148.bölüm izle - Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni sezonu da sevildi. Yeni isimlerin katıldığı kadro da beğenildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (148.bölüm) tek parça izle!

Yasak Elma 148.bölüm izle

Beklenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü olan 148.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma 148.bölüm konusu

Doğan'ın hapisten çıkmasıyla Ender, Yıldız ve Handan endişeye kapılırlar. Doğan hapiste olduğu süreçte kendisine yapılanlar için herkese ama en çok da Yıldız'a bilenmiştir. Doğan'ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm, durumu daha da karışık hale getirir.

Yasak Elma 149.bölüm fragmanı

Son bölümü heyecanlı biten Yasak Elma dizisinin 149.bölüm fragmanı araştırılıyor. Fakat dizinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı, hafta içinde yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

Bir önceki bölüm

Bir önceki bölümün detaylarını aşağıdaki haberden öğrenebilirsiniz.