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The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor?

The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor?

The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor? Netflix'te 2. sezonu yayınlanmaya başlanan The Witcher dizisinin oyuncularını izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cintralı Prenses Cirilla rolü ile izleyicilerden tam not alan ve dizinin kritik karakteri olan Ciri'nin kim olduğu merak ediliyor.

2 Saat Önce
2021-12-27 10:59:45
The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor?

The Witcher Ciri kim? The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne? Ciri'yi hangi oyuncu oynuyor? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başaran The Witcher'ın kilit karekteri Ciri'nin kim olduğu merak ediliyor. İşte Cintra'nın tek prensesi Ciri'nin hikayesi... Türk Telekom

The Witcher Ciri kim?

Cirilla Fiona Elen Riannon (Ciri) The Witcher serisinin en ilgi çeken karakterlerinden biridiri. Ciri güçlerinin varlığına yeni yeni alışırken peşindeki kötülüklerle de uğraşmak zorundadır. Rivyalı Geralt'ın koruması altında geleceği şekillendirmeye çalışan Ciri'yi zor anlar bekliyor. Ciri 1252 yada 1253 yılında dünyay geldi. Kraliçe Calanthe'nin torunu, Pavetta ve Emhyr var Emreis'in kızı ve Cintra'nın tek prensesidir.

The Witcher'da Ciri'nin gerçek adı ne?

The Witcher dizisinde Ciri karakterini İngiliz oyuncu Freya Allan canlandırmaktadır.

The Witcher konusu nedir?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

Freya Allan kimdir?

Freya Allan 6 Eylül 2001 yılında dünyaya geldi. Freya Allan İngiliz oyuncudur.

Netflix dizisi The Witcher'da Cintralı Prenses Cirilla rolü ile tanınmaktadır.

Freya Allan İngiltere'nin Oxfordshire şehrinde doğdu ve Oxford'daki Headington School'a gitti. Allan sanatsal eğitimine devam ettiği Beaconsfield, Buckinghamshire'daki Ulusal Film ve Televizyon Okulu'nda oyunculuk çalışmalarının bir parçası olarak Bluebird ve The Christmas Tree adlı iki kısa filmde rol aldı. Allan, Bournemouth Sanat Üniversitesi'nde okumaya devam etti ve burada Captain Fierce adlı kısa filmde Linda rolünü oynadı.

Allan, 2019 BBC draması Dünyalar Savaşı'nın ilk bölümünde küçük bir rol oynadı.

Allan, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitap serisinden uyarlanan ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından yaratılan fantastik drama türündeki Netflix orijinal dizisi The Witcher'da Prenses Ciri olarak Henry Cavill ile birlikte rol almıştır. Allan, dizi çekilirken sekiz ay boyunca Macaristan'ın Budapeşte kentinde yaşadı. Allan, 2020'nin başlarında Londra'da üretime hazırlanan ve 2021'de piyasaya sürülecek olan The Witcher'ın ikinci sezonunda yer alacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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