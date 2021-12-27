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Avukat Şule Nazlıoğlu Erol’dan CHP’ye ‘FETÖ’ tepkisi

FETÖ kumpasları döneminde en büyük mücadeleyi veren avukatlar arasında yer alan Şule Nazlıoğlu Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’ye tepki göstererek, “KHK lıların çoğu FETOCU.Hainlik vasfı ikinci kez denenecek bir vasıf değildir. Hain, haindir” dedi.

2 Saat Önce
2021-12-27 11:02:42
Avukat Şule Nazlıoğlu Erol’dan CHP’ye ‘FETÖ’ tepkisi

Muhalefet partilerinin KHK'lılar üzerinden FETÖ'cüleri mağdur gösterip onlara söz vermesine Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, sert tepki gösterdi... Erol, 'Hain,haindir. iktidara geldiğinizde ilk yapacağınız buysa ben ve benim gibi düşünenleri karşınızda bulacaksınız.' dedi. Türk Telekom

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'de yine FETÖ'den ihraç edilenler mağdur gösterilmeye çalışılmıştı.

Programa, FETÖ'cülere yakınlığıyla bilinen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte CHP'li Sezgin Tanrıkulu katılmıştı.

Tanrıkulu'na, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının kapsamı soruldu. Tanrıkulu, helalleşilecek bir kesimin de KHK'lılar olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "KHK ile olarak da şunu söyleyeyim; CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında atıfla, tümünün haklarının ilk bir ayda iade edileceğini kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her tarafta söylüyor." dedi.

FETÖ kumpasları döneminde en büyük mücadeleyi veren avukatlar arasında yer alan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"KHK lıların çoğu FETOCU. Hainlik vasfı ikinci kez denenecek bir vasıf değildir. Hain,haindir. İktidara geldiğinizde ilk yapacağınız buysa ben ve benim gibi düşünenleri karşınızda bulacaksınız."

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Erol'un paylaşımı firari FETÖ'cülerin büyük tepkisini çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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