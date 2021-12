ABD merkezli online dizi ve film platformu Netfliz'in en çok izlenen fantastik dizilerinden olan The Witcher'ın 2. sezonunun sonunda izleyicileri heyecanlandıran bir fragman yayınlandı. İlk Witcher'ların ve ilk elflerin hikayesini anlatan Blood Origin dizisinin fragmanı yayınlandı. Peki Blood Origin ne zaman çıkacak? The Witcher: Blood Origin ne zaman başlayacak? The Witcher hayranlarını heyecanlandıran dizide yeni gelişmeler yaşandı. İşte The Witcher: Blood Origin'in muhtemel yayınlanma tarihi...

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netfliz'in en çok izlenen fantastik dizilerinden olan The Witcher'ın 2. sezonunun sonunda izleyicileri heyecanlandıran bir fragman yayınlandı. İlk Witcher'ların ve ilk elflerin hikayesini anlatan Blood Origin dizisinin fragmanı yayınlandı. Peki Blood Origin ne zaman çıkacak? The Witcher: Blood Origin ne zaman başlayacak? The Witcher hayranlarını heyecanlandıran dizide yeni gelişmeler yaşandı. İşte The Witcher: Blood Origin'in muhtemel yayınlanma tarihi...

Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitap serisinden uyarlanan yeni bir fantezi mini dizi The Witcher: Blood Origin'den ilk fragman geldi. Fragmanı izleyenler dizininn The Witcher havasında geçeceğini anladı. Dizi ilk Witcher'ların hikayesini anlatacak. Dizi, Netflix'te yayınlanan The Witcher dizinin döneminden 1200 yıl öncesini anlatacak. Blood Origin, ilk Witcher'ın yaratılışını ve "Spheres Conjunction of the Spheres"a yol açan olayları anlatacak. Ayrıca, antik Elf uygarlığını yok olmadan önce keşfedecek. The Witcher: Blood Origin'in çıkmasını dört gözle bekleyen dizi tutkunları Blood Origin ne zaman çıkacak? The Witcher: Blood Origin ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

Blood Origin ne zaman çıkacak?

The Witcher: Blood Origin çekimleri Ağustos 2020'de Birleşik Krallık'ta başladı. Dizi Kasım 2021'de post prodüksiyona geçtiğini duyurdu. Serinin ilk fragmanı, The Witcher'ın 17 Aralık 2021'deki 2. sezon finalindeki jeneriğin ardından yayınlandı.

The Witcher: Blood Origin ne zaman başlayacak?

Dizinin 2022 yılında Netflix platformlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak tam tarih henüz açıklanmış değil. 2022'nin sonlarına doğru ekranlara gelmesi muhtemel görünüyor.

The Witcher: Blood Origin Oyuncu Kadrosu

Laurence O'Fuarain - Fjall

Sophia Brown - Éile

Michelle Yeoh - Scían

Jon Prophet - The Severed

Mirren Mack - Merwyn

Lenny Henry - Balor

Jacob Collins Levy - Eredin

Lizzie Annis - Zacaré

Huw Novelli - Brother Death

Francesca Mills - Meldof

Amy Murray - Fenrik

Nathaniel Curtis - Brían

Zach Wyatt - Syndril

Dylan Moran - Uthrok One-Nut

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.