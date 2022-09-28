The Walking Dead nereden izlenir? The Walking Dead hangi sitede? Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı?
The Walking Dead nereden izlenir? Yıllara meydan okuyan dizi The Walking Dead'in sonlarına yaklaştık. Diziyi izlemek isteyenler 'The Walking Dead hangi sitede?' sorusuna yanıt arıyor. Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı? İşte tüm detaylar...
2022-09-28 10:19:23
The Walking Dead nereden izlenir? Yıllara meydan okuyan dizi The Walking Dead'in sonlarına yaklaştık. Diziyi izlemek isteyenler "The Walking Dead hangi sitede?" sorusuna yanıt arıyor. Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı? İşte tüm detaylar...
The Walking Dead nereden izlenir?
Sevilen yapım The Walking Dead'in yeni sezonu yayınlandı. Dizinin 11.sezonu oldukça heyecanlı geçiyor. Diziyi izlemek isteyenler Netflix üzerinden abone olarak izleyebilirler.
Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı?
İnternet üzerinden "Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı?" sorusu araştırılıyor. Daha önceleri Blu Tv'de yayınlanan The Walking Dead artık yayınlanmıyor. Bölümler ve sezonların tamamı Netflix üzerinden izlenebilir.
The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?
Yapımcılardan The Walking Dead izleyicilerini üzen bir haber geldi. The Walking Dead bu yıl 11. sezonla final yapmış olacak. Dizinin 3 kısım halinde yayınlanacağı düşünülüyor..
YORUMLAR (0)