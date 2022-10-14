The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? Ekranların efsanesi The Walking Dead'in 11 sezonu yayınlandı. Netflix ve Disney plus'ta izlenen dizinin 2 kısmı bekleniyor. The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? Ekranların efsanesi The Walking Dead'in 11 sezonu yayınlandı. Netflix ve Disney plus'ta izlenen dizinin 2 kısmı bekleniyor. The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman?

Dizinin son sezonu olan 11. sezonun 2. kısmı için tarih verildi. The Walking Dead 11.sezon 2.kısım 20 Şubat 2023'te yayınlanacak. Diğer bölümlerde planlandığı gibi 2. kısım da 8 bölümden oluşacak.

Daha sonra yayınlanacak 8 bölümün hangi tarihte verileceği henüz netleşmedi fakat 3 kısım final olacak.

The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm?

11 sezon süren efsane dizinin yeni bölümleri için tarih verildi. 11 sezon, 3 kısım şeklinde yayınlanacak The Walking Dead dizisi toplamda 24 bölümden oluşuyor. Dizinin 11. sezonundaki her kısım, 8 bölüm şeklinde yayınlanacak.

The Walking Dead 11. sezon final mi?

"The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?" sorusu sıklıkla gündeme geliyor fakat dizinin yapımcılarının da açıklamasıyla The Walking Dead 11. sezon 3. kısımda final yapacak.

Disney Plus'ta Walking Dead var mı?

Daha önce Blutv'de yayınlanan The Walking Dead dizisi kaldırıldı. Şimdilerde Disney plus ve Netflix üzerinden dizinin tümm bölümleri yayınlanıyor.

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