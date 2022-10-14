DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5904 ₺

EURO

18,1033 ₺

ALTIN

983,08 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? Ekranların efsanesi The Walking Dead'in 11 sezonu yayınlandı. Netflix ve Disney plus'ta izlenen dizinin 2 kısmı bekleniyor. The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.

2 Saat Önce
2022-10-14 17:24:22
The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman? Ekranların efsanesi The Walking Dead'in 11 sezonu yayınlandı. Netflix ve Disney plus'ta izlenen dizinin 2 kısmı bekleniyor. The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead 11. sezon final mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman?

Dizinin son sezonu olan 11. sezonun 2. kısmı için tarih verildi. The Walking Dead 11.sezon 2.kısım 20 Şubat 2023'te yayınlanacak. Diğer bölümlerde planlandığı gibi 2. kısım da 8 bölümden oluşacak.

Daha sonra yayınlanacak 8 bölümün hangi tarihte verileceği henüz netleşmedi fakat 3 kısım final olacak.

The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm?

11 sezon süren efsane dizinin yeni bölümleri için tarih verildi. 11 sezon, 3 kısım şeklinde yayınlanacak The Walking Dead dizisi toplamda 24 bölümden oluşuyor. Dizinin 11. sezonundaki her kısım, 8 bölüm şeklinde yayınlanacak.

The Walking Dead 11. sezon final mi?

"The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?" sorusu sıklıkla gündeme geliyor fakat dizinin yapımcılarının da açıklamasıyla The Walking Dead 11. sezon 3. kısımda final yapacak.

The Walking Dead nereden izlenir? The Walking Dead hangi sitede? Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı?
İLİŞKİLİ HABERThe Walking Dead nereden izlenir? The Walking Dead hangi sitede? Blu TV, Disney Plus, Netflix The Walking Dead var mı?

Disney Plus'ta Walking Dead var mı?

Daha önce Blutv'de yayınlanan The Walking Dead dizisi kaldırıldı. Şimdilerde Disney plus ve Netflix üzerinden dizinin tümm bölümleri yayınlanıyor.

The Walking Dead 11.sezon 3.kısım ne zaman? The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak? The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı?
İLİŞKİLİ HABERThe Walking Dead 11.sezon 3.kısım ne zaman? The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak? The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı?

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş