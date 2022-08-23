“İngiltere’deki doktorlar gamsız! ‘Bol su için hadi yallah’ deniyor”

İngiltere’de yaşayan Milliyet yazarı Mehmet Tez: Burada “stomachbug” ya da okullarda “tummybug” denen gastreoenterit yani mide ve bağırsak enfeksiyonları yaygınlaştı. Bizde olsa doktorunuz telaşlanır, ilaçlar verir, takipler yapar. Buradaki doktorların her alandaki gamsızlığı meşhur. “Bol bol su içsin, hadi yallah” deniyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Kovid ve salgın hastalıklar dünya genelindeki en korkutucu zamanlarını yaşatırken, Milliyet yazarı Mehmet Tez, bugünkü yazısında İngiltere'deki doktorlar için “gamsız” ifadesini kullandı.

İngiltere'de yaşayan Tez, ülkede son dönemlerde Kovid 19'a ek olarak mide ve bağırsak enfeksiyonlarının yaygınlaştığını ancak ulusal sağlık sistemi ve doktorların bunun karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Tez, “Buradaki doktorların her alandaki gamsızlığı meşhur. “Bol bol su içsin, hadi yallah” deniyor” ifadesini kullandı.

Siz yarım saat semptomları anlatıyorsunuz, yanıt tek kelime!

Tez'in “Londra gündemi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Burada “stomachbug” ya da okullarda “tummybug” denen gastreoenterit yani mide ve bağırsak enfeksiyonları yaygınlaştı. Bunu da sıcağa bağlayan var. Okullar kapanmadan vakalar çoğalma eğilimindeydi, yazın rakamlar artmaya devam etti. Her çocuk bunu geçirdi. Dönüp dolaşıp eninde sonunda sizin eve de giriyor bu sevimli hastalık. Bizde olsa doktorunuz telaşlanır, ilaçlar verir, takipler yapar. Buradaki doktorların her alandaki gamsızlığı meşhur. “Bol bol su içsin, hadi yallah” deniyor. Eğer sizi standartlara göre biraz endişeli ya da pimpirikli görürlerse “calpol” deyip gönderiyorlar. Siz yarım saat semptomları anlatıyorsunuz. Yanıt tek kelime: Calpol!

Ortalık çocuk felci söylentileriyle çalkalanıyor

İngiliz doktorların gamsız olmadığı hatta endişeli olduğu bir nokta var. Kovid yetmiyormuş gibi ortalık çocuk felci söylentileriyle çalkalanıyor. Ebeveynler, çocukları küçük yaşta aşı olmuş dahi olsalar, normalde gamsız doktorlar tarafından “booster” yani ek doz aşı uygulaması konusunda ciddiyetle uyarılıyorlar. Bu da takdir edersiniz ki korkutucu. O kadar çok talep var ki NHS'de (SGK diye okuyun) aylar sonrasında gün veriliyor. Özelde de 300 pound bir aşı. Tabii bulabilirseniz. Eylülde okullar açılınca bakalım nasıl bir şenlik bekliyor anne babaları… .