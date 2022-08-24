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The Sandman 2. sezon tarihi | The Sandman 2. sezon gelecek mi? The Sandman Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

The Sandman 2. sezon tarihi | Netflix Türkiye en çok izlenenler sıralamasında ikinci sırada yer alan The Sandman'in ikinci sezonu için izleyici kesin gözüyle bakıyor. Peki Netflix, Sandman'in yayınlanması için kesin bir karar verdi mi? The Sandman 2. sezon gelecek mi? The Sandman Netflix'de ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorulara güncel yanıtlar!

3 Saat Önce
2022-08-24 16:57:37
The Sandman 2. sezon tarihi | The Sandman 2. sezon gelecek mi? The Sandman Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye en çok izlenenler sıralamasında ikinci sırada yer alan The Sandman'in ikinci sezonu için izleyici kesin gözüyle bakıyor. Peki Netflix, Sandman'in yayınlanması için kesin bir karar verdi mi? The Sandman 2. sezon gelecek mi? The Sandman Netflix'de ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorulara güncel yanıtlar!

The Sandman 2. sezon tarihi

Sevilen dizi The Sandman'in yeni sezonu için izleyici kesin gözüyle bakarken, Netflix cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Netflix'in bugüne kadarki en pahalı yapımı olan Sandman'in devam edip etmeyeceği tartışması hala sürüyor.

The Sandman 2. sezon gelecek mi?

The Sandman Netflix'de ne zaman yayınlanacak? 5 Ağustos'ta Netflix ekranlarında prömiyerini yapan The Sandman'in yeni eklenen bonus bölümü sayesinde yapımın, Netflix'in beklentilerini karşılaması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

The Sandman Konusu

Özel güçlere sahip olan düşler kralı, bir asırdan fazla tutsak kalıyor ve yokluğunun neden olduğu felaketleri düzeltmek için farklı dünyalar ve zamanlar arasında yolculuk yapmaya başlıyor.

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