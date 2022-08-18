Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things final tarihi

Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Milyonların izlediği hikaye Stranger Things için yeni açıklamalar bekleniyordu. Peki ama dizinin son durumu belirlendi mi? İşte Stranger Things final tarihi hakkında bilinenler ve detaylar...

Milyonların izlediği hikaye Stranger Things için yeni açıklamalar bekleniyordu. Peki ama dizinin son durumu belirlendi mi? İşte Stranger Things final tarihi hakkında bilinenler ve detaylar...

Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

Stanger Things için Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonu olacağını açıklamışlardı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini aktardılar.

Stranger Things final tarihi

Dizisinin 5. sezonla birlikte ekrana veda edeceği, final yapacağı açıklandı. Dizi için 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Stranger Things konusu

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.