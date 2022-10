The Crown sezon 5 ne zaman? The Crown yeni fragmanı yayınlandı! The Crown 5. sezon konusu ve tarihi

The Crown sezon 5 ne zaman? The Crown dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin izleyici kitlesi oldukça geniş. Birçok ülkede izlenen dizinin yeni sezonu, kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından durdurulmuştu. Yeniden başlanan filme dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte The Crown 5. sezon konusu ve tarihi!