The Crown sezon 5 ne zaman? The Crown yeni fragmanı yayınlandı! The Crown 5. sezon konusu ve tarihi

The Crown sezon 5 ne zaman? The Crown dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin izleyici kitlesi oldukça geniş. Birçok ülkede izlenen dizinin yeni sezonu, kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından durdurulmuştu. Yeniden başlanan filme dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte The Crown 5. sezon konusu ve tarihi!

The Crown sezon 5 ne zaman? The Crown dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin izleyici kitlesi oldukça geniş. Birçok ülkede izlenen dizinin yeni sezonu, kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından durdurulmuştu. Yeniden başlanan filme dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte The Crown 5. sezon konusu ve tarihi!

The Crown sezon 5 ne zaman?

The Crown dizisinin ilk sezonu 4 Kasım 2016'da, ikinci sezon 8 Aralık 2017'de, üçüncü sezon 17 Kasım 2019'da ve dördüncü sezon 15 Kasım 2020'de yayınlandı. The Crown 5. sezonunun Kasım 2022 tarihinde çıkması bekleniyor.

The Crown 5. sezon konusu

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca drama, Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü ekranlara taşırken onun hâkimiyetini şekillendiren siyasi ve kişisel olayları da ele alıyor. Artık yeni bir döneme girilmiştir ve 90'lar Britanyası'nda halk, kraliyet kurumunun rolünü sorgulamaktadır. Kraliyet ailesi belki de o güne kadarki en zorlu zamanlarını geçirirken Diana ve Charles'ın medya üzerinden giriştiği savaş hükümdarlığın daha da sarsılmasına neden olur.

The Crown 5. sezon yorumları

- Allahım çok şükür en sevdiğim dizi sonunda geliyor. Harika bir sezon olacak Elizabeth ve Diana harika olmuş.

- Diana tıpatıp aynı olmuş ya, bu gerçekçilik beni korkuttu

- Fragman gayet güzel olmuş. Merakla bekliyorum.

- Harika bir sezon daha geliyor