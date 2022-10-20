Sıcak Kafa Netflix ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa yayın tarihi açıklandı | Sıcak Kafa konusu ve oyuncu kadrosu

Sıcak Kafa Netflix ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa yayın tarihi açıklandı. Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sıcak Kafa dizisinin yeni fragmanında, yayın tarihi açıklandı. Dizinin konusu nedeniyle sosyal medyada Sıcak Kafa çok konuşuldu. Peki Sıcak Kafa konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sıcak Kafa Netflix ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa yayın tarihi açıklandı. Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sıcak Kafa dizisinin yeni fragmanında, yayın tarihi açıklandı. Dizinin konusu nedeniyle sosyal medyada Sıcak Kafa çok konuşuldu. Peki Sıcak Kafa konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sıcak Kafa Netflix ne zaman çıkacak?

Dizinin yeni fragmanında tarih, 02.12.22 olarak verildi. Netflix için yapılan dizi 2 Aralık 2022 Cuma günü izleyicisiyle buluşacak.

Konuşarak, kulaktan kulağa yayılan bir delilik hastalığı, abuklamanın hakim olduğu yeni bir dünya. Abuklamaya karşı bağışıklığı olan bir Sıcak Kafa. 2 Aralık'ta sadece Netflix'te.

Sıcak Kafa dizisi konusu

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu

Kitaptan uyarlanan ve kurgu dizi kategorisinde olan Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Sıcak Kafa oyuncu kadrosu;

Osman Sonant

Şevket Çoruh

Hazal Subaşı

Tilbe Saran

Kubilay Tunçer

Özgür Emre Yıldırım

Gonca Vuslateri

Hakan Gerçek

Erdem Akakçe

Barış Yıldız

Arda Anarat

Furkan Kalabalik

Şebnem Hassanisoughi

Cüneyt Uzunlar

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