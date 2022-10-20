Gecenin Ucunda 3. bölüm izle | Star TV Gecenin Ucunda dizisi son bölüm tek parça izle - Gecenin Ucunda 3. bölüm konusu

Gecenin Ucunda 3. bölüm izle | Bir kitaptan uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü nefes kesti. Peki ama Gecenin Ucunda 3. bölüm konusu ne? Merak edilen detaylar ve dizinin linki, yazının devamında...

Gecenin Ucunda 3. bölüm izle | Bir kitaptan uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü nefes kesti. Peki ama Gecenin Ucunda 3. bölüm konusu ne? Merak edilen detaylar ve dizinin linki, yazının devamında...

Gecenin Ucunda 3. bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gecenin Ucunda 3. bölüm konusu

Hayatını kurtaran Kazım'a karşı hisleri karmaşıklaşan Macide'ye ilk uyarı Sara'dan gelir.

Macide konusunu psikiyatr ile konuşan Kazım ise içinde olup bitenlere anlam vermeye çalışırken yeni bir karar alır ve kalbinin sesini dinlemeye başlar.

Macide isminin anlamı

Macide isminin anlamı; Şan ve şeref sahibi kimse.