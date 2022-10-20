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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak? Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama?

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak? Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama?

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak? İlk olarak 1930 yılında uyarlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi, Netflix için tekrar kaleme alındı. Peki Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama? Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu, oyuncuları ve detayları...

2 Gün Önce
2022-10-20 16:03:43
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak? Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama?

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak? İlk olarak 1930 yılında uyarlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi, Netflix için tekrar kaleme alındı. Peki Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama? Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu, oyuncuları ve detayları...

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu

17 yaşındaki Paul, 1. Dünya Savaşı'nda Batı Cephesi'ne katılır. Siperlerdeki hayatın korkunç gerçekliği yüzüne çarpınca, ilk baştaki heyecanı çok geçmeden paramparça olur.

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi ne zaman çıkacak?

Gerilim dolu Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filminin başrollerinde Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer gibi isimler yer alıyor. Filmin fragmanı ve yayın tarihi açıklandı.

Uyarlama film Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok 28 Ekim Cuma günü Netflix'te yayınlanacak.

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi oyuncuları

Bir kitaptan uyarlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filminin oyuncu kadrosunda;

  • Felix Kammerer
  • Albrecht Schuch
  • Aaron Hilmer
  • Moritz Klaus
  • Edin Hasanović
  • Thibault de Montalembert
  • Daniel Brühl
  • Devid Striesow
  • Adrian Grünewald
  • Andreas Döhler
  • Jakob Schmidt
  • Friedrich Berger
  • Michael Wittenborn gibi isimler yer alıyor.

Netflix Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi hangi kitaptan uyarlama?

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Erich Maria Remarque'nın yazdığı Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı kitabından uyarlanan Netflix yapımı bir filmdir. Daha önce Louis Wolheim ve Lew Ayres'in başrollerinde yer aldığı ve 21 Nisan 1930'da yayınlanan bir sinema filmi de bulunmaktadır.

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