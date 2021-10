Sadakatsiz 34. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm full HD donmadan izle

Sezon finali ile ekranlara ara veren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri yayınlanmaya başlandı. Kanal D'de yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin 34. bölümü 13 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Sadakatsiz 34. bölümü izlemeyi kaçıranlar dizinin yeni bölümünü internetten izlemek için Sadakatsiz 34. bölüm tek parça izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz 34. yeni bölüm full HD donmadan kesintisiz izleme seçeneğini sizlerle paylaşacağız.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren aranın ardından 6 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 33. bölüm ile izleyicisine yeniden merhaba dedi. Sadakatsiz 33. bölümde Derin'in sakat olmadığı herkesi sakat kaldığı yönünde kandırdığı ortaya çıkmıştı. Diziye yeni katılan gizemli karekter Aras'ın ise kim olduğu sırrını koruyor. Aras ile Asya'nın yakınlaşması ve dostluk kurması Volkan'ı endişelendirirken Derin ile Aras'ın tanıştığı ortaya çıkıyor. Sadakatsiz 34. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internette Sadakatsiz 34. bölüm tek parça izle seçeneğini araştırmaya başladı. Sadakatsiz yeni bölüm full HD donmadan izle seçeneği haberimizin detayında olacak...

Sadakatsiz 34. bölüm özeti

Asya'nın hayatını kurtardığı gizemli karakter Aras herkesin dikkatini çekmeye başladı. Aras kaza sonrası hafızasını kaybetmiş ve geçmişine dair en ufak bir şey hatırlamıor. Ancak Aras'ın geçmişinin pek de parlak olmadığı öğrenildi. Asya'nın Aras ile yakından ilgilenmesi Volkanı da huzursuz ediyor. Derin'in ise sakat olmadığı ve herkesi sakat olduğu konusunda kandırdığı ortaya çıktı. Sadakatsiz 34. bölümde Derin'in Aras'ı tanıdığı ortaya çıkıyor. Ancak bu tanışıklığın nereden olduğu henüz bilimnmiyor.

Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Sadakatsiz dizi hangi diziden esinlenildi?

Sadakatsiz dizisi senaryo ve konu bakımından BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Ayrıca Sadakatsiz dizisinin benzeri de Güney Kore'de çekilmiştir. Dizinin adı ise The World of The Married'dir.

Sadakatsiz dizi 6 Ekim reyting sonuçları

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. 6 Ekim çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz 33. bölüm Total'de 2. sırada AB'de ise 1.sırada yer aldı. İşte 6 Ekim reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 PARA PIYASALARI ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.