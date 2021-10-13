Fiat para birimlerinin hükümetler ve bankalar tarafından kontrol edildiğini bildiğimiz için, Bitcoin gibi merkezi olmayan bir para birimini kim kontrol eder? Cevap “ademi-merkeziyetçilik” kelimesinde gizleniyor.

Fiat para birimlerinin hükümetler ve bankalar tarafından kontrol edildiğini bildiğimiz için, Bitcoin gibi merkezi olmayan bir para birimini kim kontrol eder? Cevap “ademi-merkeziyetçilik” kelimesinde gizleniyor - bu, Bitcoin ağının aynı anda, herkes ve hiç kimse tarafından yönetilemediği anlamına geliyor.

Bitcoin'i kim kontrol ediyor?

Tanım gereği, ademi merkeziyetçilik, “bir kuruluşun veya hükümetin kontrolünü tek bir yerden birkaç küçük yere taşımak” anlamına geliyor. Aynı şey Bitcoin ağı için de geçerlidir, ancak “birkaç küçük yer” yerine, sistemin kontrolü binlerce nodeye -Bitcoin yazılımını bilgisayarlarında çalıştırmayı seçen insanlar- devredilir.

Hiçbir merkezi otorite Bitcoin ağı ile ilgili kararlar almaz; bunun yerine kararları ağdaki herkes alır. Hiç kimse Bitcoin teknolojisine sahip değildir, bu nedenle Bitcoin'i kontrol eden gizli bir beyin yoktur.

Bitcoin'in yönetimi

Bitcoin'i kontrol edenler, dünyadaki kullanıcılardır. Herkes Bitcoin yazılımını iyileştirmekte ve geliştirmekte serbesttir. Benzer şekilde, herkes hangi yazılım sürümünü çalıştırmak istediğini seçmekte de serbesttir. Ancak, kullanılabilir bir ağ oluşturmak için kullanıcıların bir araya gelerek, yazılımın uyumlu sürümlerini çalıştırması gerekir. Sonunda, güçlü bir ağ, herkesin aynı kurallar dahilinde çalışmasını gerektirir ve bu şekilde Bitcoin fikir birliğine - çoğunluk oyu ile ulaşılır.

Bitcoin'i kontrol eden: çoğunluk oyudur. Ağdaki tüm düğümler nodeler eşit olduğundan, çoğunluk bir şeye karar verirse, o şey gerçekleşir.

Değişikliğe karşı gelirseniz, diğer sistemlere katılmakta serbestsiniz (bu yüzden çok fazla Bitcoin forkları vardır). En güçlü ağ her zaman kazanır, bu nedenle kullanıcıların, madencilerin ve geliştiricilerin çoğunun bu karşılıklı anlaşmaya saygı göstermek ve onları korumak için bir teşviki vardır. Ağı aktif, güvenli ve sağlam tutmak herkesin yararınadır!

Bitcoin ağı üzerindeki etki

Peki Bitcoin ağını kim kontrol ediyor? Sistemin, nasıl geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini tartışan geliştiriciler olduğunu söyleyebiliriz.

Diğerlerinin ise yazılımın hangi sürümünü çalıştırmak istediklerini seçen madenciler olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat yine de - herhangi bir özel veya ayrıcaklı muamele gören nodeler veya katılımcılar olmadığından, Bitcoin'in geleceğine karar veren çoğunluk olmalıdır.

Gerçekten merkezsiz olan organizasyonların doğası böyledir. Ve görünüşe göre, işe yarıyor!

Kaynak: tr.cryptonews.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.