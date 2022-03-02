DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son?
Zelenskiy'nin konuşması AB'yi harekete geçirdi
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: 'Elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgâh kurdular'
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı?
Rusya-Ukrayna 2. görüşme ne zaman yapılacak? İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi?
Bakan Muş açıkladı! Tüm zamanların en yüksek ihracatı
Bakan Koca'dan 'maske' sinyali
BES iptal etme 2022 | BES iptali SMS ile nasıl yapılır? Zorunlu BES nasıl iptal edilir?
Türkiye'de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalı özür diledi
'Global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz'
Konut güçlendirme talebi yüzde 50 arttı
Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarına izleyicisiyle buluşan dizinin son bölümü meraklı gözlerle izlendi. Peki ama Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye ne yaptı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölüm tek parça full HD linki...

2 Saat Önce
2022-03-02 10:51:07
Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarına izleyicisiyle buluşan dizinin son bölümü meraklı gözlerle izlendi. Peki ama Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye ne yaptı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölüm tek parça full HD linki...

Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölümü izlemek için linke tıklayın. MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider. Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş