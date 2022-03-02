Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarına izleyicisiyle buluşan dizinin son bölümü meraklı gözlerle izlendi. Peki ama Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye ne yaptı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölüm tek parça full HD linki...

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarına izleyicisiyle buluşan dizinin son bölümü meraklı gözlerle izlendi. Peki ama Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye ne yaptı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölüm tek parça full HD linki...

Masumlar Apartmanı 60. bölüm tek parça izle

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 60. bölümü izlemek için linke tıklayın. MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider. Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir. .