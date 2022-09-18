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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef 74.bölüm izle | Masterchef 17 Eylül 74.bölüm ödül ve yedekler yarışması

Masterchef 74.bölüm izle | Masterchef 17 Eylül 74.bölüm ödül ve yedekler yarışması

Masterchef 74.bölüm izle | Masterchef yedekler yarışmasında sonlara gelindi. Bu bölümle birlikte son 2 yedek yarışmacının alınacak. Peki yedeklerden yarışmaya kim girdi? Ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

6 Saat Önce
2022-09-18 09:42:54
Masterchef 74.bölüm izle | Masterchef 17 Eylül 74.bölüm ödül ve yedekler yarışması

Masterchef yedekler yarışmasında sonlara gelindi. Bu bölümle birlikte son 2 yedek yarışmacının alınacak. Peki yedeklerden yarışmaya kim girdi? Ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 74.bölüm izle

Youtube'da Masterchef 74.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 74.bölüm izleyici yorumları

- Her şey melih yüzünden oldu. Ayaz bastıktan sonra bile gülerek tabaklamaya devam etti. Melih kendilerinin de bir dakikası olduğunu zannediyodu muhtemelen. Olan ayaza oldu. Melih salakça stratejiler yapmasaydı bi şey yoktu.

- İhaleyi Ayaz'a bırakıyorlar utanmadan.

- 3 sezon Yalan Rüzgarı izledim böyle yalan duymadım, görmedim.

- Sema ve Makbulenin yaratıcılık yorumu pırasalı börek ve Adana kebap vay vay vay

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