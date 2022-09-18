Masterchef 73.bölüm izle | Masterchef 16 Eylül 73.bölüm tek parça ödül oyunu

Masterchef 73.bölüm izle | Haftanın gerginliği, son gün yarışmalarına da yansıdı. Somer şefin restoranına giden yarışmacılar, ödül oyunu için yarıştı. Peki oyunu kim kazandı? İşte sorunun yanıtı ve Masterchef 16 Eylül 73.bölüm izle!

Haftanın gerginliği, son gün yarışmalarına da yansıdı. Somer şefin restoranına giden yarışmacılar, ödül oyunu için yarıştı. Peki oyunu kim kazandı? İşte sorunun yanıtı ve Masterchef 16 Eylül 73.bölüm izle!

Masterchef 73.bölüm izle

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Masterchef 73.bölüm izleyici yorumları

- "Bilmediğiniz tekniklerle hayal ettiğiniz tabağı yapamazsınız." -Mehmet Şef.

- Restorandaki vejetaryanlık olayına ba-yıl-dım. Harikasınız Somer Şef.

- Görkem çok iyi bu aralar ilk 3 e girebilme ihtimali var bence şovsuz sessiz sakin yemeğini yapıyor efendi biri.

- Su bardağı ölçüsünü de bilirsin ya, hiç mi puding yaparken 1 litre sütten 5 bardak süt çıktığını görmediniz?