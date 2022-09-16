Havucun tarihsel süreçteki doğal rengi nedir? Masterchef havucun rengi sorusu

Havucun tarihsel süreçteki doğal rengi nedir? Masterchef yarışmasında havucun rengine dair sorulan soru merak uyandırdı. Her daim sofralarımızda olan havucun gerçek rengi nedir? İşte Masterchef havucun rengi sorusu ve havuç hakkında detaylar.

Masterchef yarışmasında havucun rengine dair sorulan soru merak uyandırdı. Her daim sofralarımızda olan havucun gerçek rengi nedir? İşte Masterchef havucun rengi sorusu ve havuç hakkında detaylar.

Havucun tarihsel süreçteki doğal rengi nedir?

Masterchef yarışmasında merak uyandıran havuç rengi sorusunun detaylarını sizler için derledik. Soru;

"Havucun tarihsel süreçteki doğal rengi nedir?"

A) Kırmızı

B) Yeşil

C) Mor

D) Turuncu

Bu sorunun yanıtı "C" Mor olacak.

Havuç hakkında

Havuç (Daucus carota), maydanozgiller (Apiaceae) familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi. Hem yazılı tarih hem de moleküler genetik araştırmalar havucun Orta Asya kökenli olduğunu göstermektedir. 60 kadar türü bilinmektedir.

Havucun yöresel isimleri

Havuç; Türkçede yörelere göre gelinparmağı, pürçüklü, balkamış, deper otu, yerebatan, yer otu, yerekaçan, kızıl ot gibi değişik isimlerde kullanılır. .