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Masterchef 72.bölüm izle | 15 Eylül Perşembe Masterchef son bölüm izle (72.bölüm)

Masterchef 72.bölüm izle | 15 Eylül Perşembe günü Masterchef son bölüm yayınlandı. Elemeye yaklaştığımız son günlerde merakla izlenen yarışmanın son dokunulmazlığı oynandı. Bundan sonraki bölümlerde yedek yarışmacılar, Master class ve ödül oyunlarını göreceğiz. Peki son bölümde neler oldu? İşte yanıtı!

2 Saat Önce
2022-09-16 15:22:26
Masterchef 72.bölüm izle | 15 Eylül Perşembe Masterchef son bölüm izle (72.bölüm)

15 Eylül Perşembe günü Masterchef son bölüm yayınlandı. Elemeye yaklaştığımız son günlerde merakla izlenen yarışmanın son dokunulmazlığı oynandı. Bundan sonraki bölümlerde yedek yarışmacılar, Master class ve ödül oyunlarını göreceğiz. Peki son bölümde neler oldu? İşte yanıtı!

Masterchef 72.bölüm izle

Masterchef yarışmasının 72.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

2022 Masterchef 72.bölüm kazananı hangi grup?

Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın 72.bölümü dış mekanda yapıldı ve mavi takim kazandı. Bu yenilgiyle puan durumu 3-0 oldu ve kırmızı takım potaya gitti.

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Masterchef 72.bölüm izleyici yorumları

- Güveci düdüklüde yapan Metin, nasıl en iyi yarışmacı ilan edildi anlayamadım .Büşra nın bu yarışmada kazanacağına inanıyorum. İnşallah ikinci kadın şampiyon geliyor. Bileğinin hakkıyla.

- Umarım iki yüzlülük yapan adaletsiz olan herkes dilan gibi karşılığını bulur. Ayaz asla diğerleri gibi değil onun doğruluğuna inanıyorum. hepiniz eleneceksiniz ve o dürüstlüğüyle hep ayakta duracak.

- Kimsenin kimseye böyle davranmaya hakkı yok. Böyle insanlar şampiyon olmaz umarım.

- Metin gibi hatasını kabullenen, hatasıyla kalmayan küsmeyen ve yola devam eden insanları izlemesi çok keyifli. Bu genç yaşında bu olgunluğu tebrik ederim gerçekten. Helal olsun.

- Büşra ya helal olsun grup olan tayfayı birbirine kırdırdı zaten favorimdi şimdi zekasıyla beni büyüledi 1.lik onun olur umarım

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