Kusursuz Kiracı 4.bölüm izleme ekranı | Fox TV Kusursuz Kiracı son bölüm (4.bölüm) full izle

Kusursuz Kiracı 4.bölüm izleme ekranı | 4 bölümde farklı senaryosuyla ilgi odağı olan Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dengeler değişmeye başladı. Sırların aralandığı dizi merak uyandırmaya devam ediyor. Fox TV Kusursuz Kiracı son bölüm (4.bölüm) full izle!

4 bölümde farklı senaryosuyla ilgi odağı olan Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde dengeler değişmeye başladı. Sırların aralandığı dizi merak uyandırmaya devam ediyor. Fox TV Kusursuz Kiracı son bölüm (4.bölüm) full izle!

Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle

Her hafta reyting rekorları kıran Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü olan 4.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kusursuz Kiracı 4.bölüm konusu

Mona evsizliğin üzerine bir de işsiz kalır. Öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer'in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri değiştirir. Mona bundan sonra av değil avcı konumuna gelmiştir.

Çatı katından çıkan çocukluk kutusu, Mona'nın apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olur. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?

Kusursuz Kiracı başrolleri

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki dizidir.