Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu | Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle

Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu merak ediliyor. Her bölümünde heyecanı tırmandıran dizinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Tüm soruların yanıtları için Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle!

Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu merak ediliyor. Her bölümünde heyecanı tırmandıran dizinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Tüm soruların yanıtları için Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle!

Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu

Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir?

Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle

Dizinin 3. bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız.

KUSURSUZ KİRACI 3.BÖLÜM LİNKİ...

Kusursuz Kiracı Künye

TÜR: DRAM

YAPIM: MF YAPIM

YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU

YÖNETMEN: YUSUF PİRHASAN

SENARİST: NERMİN YILDIRIM