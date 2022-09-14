Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu | Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle
Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu merak ediliyor. Her bölümünde heyecanı tırmandıran dizinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Tüm soruların yanıtları için Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle!
2022-09-14 12:44:07
Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu merak ediliyor. Her bölümünde heyecanı tırmandıran dizinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Tüm soruların yanıtları için Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle!
Kusursuz Kiracı 3.bölüm konusu
Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir?
Kusursuz Kiracı 3.bölüm full izle
Dizinin 3. bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız.
KUSURSUZ KİRACI 3.BÖLÜM LİNKİ...
Kusursuz Kiracı Künye
TÜR: DRAM
YAPIM: MF YAPIM
YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU
YÖNETMEN: YUSUF PİRHASAN
SENARİST: NERMİN YILDIRIM.
YORUMLAR (0)