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TIMETURK / DİZİ - FİLM / İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin konusu ne? İyilik hangi gün?

İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin konusu ne? İyilik hangi gün?

İyilik dizisi uyarlama mı? Tanıtımlarında 4 kişilik mutlu bir ailenin olduğu İyilik dizisinin uyarlama olduğu konuşuluyor. Peki İyilik hangi diziden uyarlama? İyilik dizisinin konusu ne? Merakla beklenen dizi İyilik hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-18 17:53:26
İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin konusu ne? İyilik hangi gün?

Tanıtımlarında 4 kişilik mutlu bir ailenin olduğu İyilik dizisinin uyarlama olduğu konuşuluyor. Peki İyilik hangi diziden uyarlama? İyilik dizisinin konusu ne? Merakla beklenen dizi İyilik hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

İyilik dizisi uyarlama mı?

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen's House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İyilik hangi gün?

Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan İyilik dizisinin tanıtımı yapılsa da yayın gününe ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İyilik dizisinin konusu ne?

Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey).

Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin… .

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