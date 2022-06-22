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İyilik 7. bölüm full izle | İyilik sezon finali ne zaman? İyilik dizisi 7. bölüm tek parça full Hd Fox Tv izle

İyilik 7. bölüm full izle | Sevilen dizi İyilik, sezon finali kararı aldı. Fox TV'de yayınlanan İyilik, yakında ekranlara veda ediyor. Peki ama İyilik sezon finali ne zaman? Dizinin son bölümünde neler oldu? 7.bölüm youtubeda yayınlandı mı? İyilik dizisi 7. bölüm tek parça full Hd Fox Tv izle...

2 Saat Önce
2022-06-22 11:56:27
İyilik 7. bölüm full izle | İyilik sezon finali ne zaman? İyilik dizisi 7. bölüm tek parça full Hd Fox Tv izle

Sevilen dizi İyilik, sezon finali kararı aldı. Fox TV'de yayınlanan İyilik, yakında ekranlara veda ediyor. Peki ama İyilik sezon finali ne zaman? Dizinin son bölümünde neler oldu? 7.bölüm youtubeda yayınlandı mı? İyilik dizisi 7. bölüm tek parça full Hd Fox Tv izle...

İyilik 7. bölüm full izle

İyilik dizisinin 7.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Koray'ın Neslihan'ı gerçeklerle yüzleştirmesi Neslihan'ın sigortalarını attırır. Murat'tan tamamen kurtulmaya karar veren Neslihan, onu çocuklarından ve holdingden uzaklaştırmak ve beş parasız bırakmak için Damla'ya bir anlaşma teklif eder. Damla, Murat'ı elde edebilmek için Neslihan'ın teklifini kabul edip Murat'a ihanet edecek midir?

İyilik sezon finali tarihi belli oldu!

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren İyilik dizisi sezon finaline gidiyor. Bu sezon birçok dizi tutunamadan kısa sürede finali gördü. Fakat iyilik dizisi birkaç bölüm sonrasında endişe yaşamadan sezon finaline gimeye karar verdi.

İyilik dizisi, alınan kararla 8. bölümde sezon finali yapacağını duyurdu.

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