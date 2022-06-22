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İyilik 8.bölüm full izle | Fox TV İyilik dizisi sezon finali tek parça izle

İyilik 8.bölüm full izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisi kısa sürede sezon finali yapmaya karar verdi. Sağlam bir senaryoyla bu kararı alan ve aynı hızla yeni sezona girecek olan İyilik, heyecanla takip edildi. Peki sezon finali bölümünde neler yaşandı? İyilik dizisi sezon finali tek parça izle...

32 Dakika Önce
2022-06-22 16:25:14
İyilik 8.bölüm full izle | Fox TV İyilik dizisi sezon finali tek parça izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisi kısa sürede sezon finali yapmaya karar verdi. Sağlam bir senaryoyla bu kararı alan ve aynı hızla yeni sezona girecek olan İyilik, heyecanla takip edildi. Peki sezon finali bölümünde neler yaşandı? İyilik dizisi sezon finali tek parça izle...

İyilik 8.bölüm full izle

İyilik dizisinin 8. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sinan'ın Murat'ın tarafına geçmesi, Şahika'nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir'in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat'ın çocukları ondan alması Neslihan'a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla'dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

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