İyilik 2. bölüm izle | Fox Tv İyilik dizisi yeni bölüm (2.bölüm) izle | İyilik son bölüm

İyilik 2. bölüm izle | İkinci bölümü heyecanla takip edilen dizi İyilik, yayınlandı. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki İyilik dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube İyilik 2.bölüm yayınlandı mı? Fox Tv İyilik dizisi yeni bölüm (2.bölüm) izle...

İkinci bölümü heyecanla takip edilen dizi İyilik, yayınlandı. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki İyilik dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube İyilik 2.bölüm yayınlandı mı? Fox Tv İyilik dizisi yeni bölüm (2.bölüm) izle...

İyilik 2. bölüm izle

İyilik dizisinin 2. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

İyilik 2. bölümde neler oldu?

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar. Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…