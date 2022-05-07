İyilik dizisi nerede çekiliyor? İyilik uyarlama mı? İyilik dizisi konusu ve oyuncuları

İyilik dizisi nerede çekiliyor? Dikkat çeken senaryosuyla izlenen İyilik dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizi hakkında birçok detay merak ediliyor. İyilik uyarlama mı? İyilik dizisi konusu ve oyuncuları...

Dikkat çeken senaryosuyla izlenen İyilik dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizi hakkında birçok detay merak ediliyor. İyilik uyarlama mı? İyilik dizisi konusu ve oyuncuları...

İyilik uyarlama mı?

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen's House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İyilik nerede çekiliyor?

İyilik dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

Özgür Çevik diziye dahil oldu!

Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı isimlerin başrollerinde yer aldığı “İyilik” dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Geçtiğimiz cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Özgür Çevik, Koray karakteriyle dahil oldu.

İyilik dizisi konusu

Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İyilik dizisi oyuncuları