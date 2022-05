House of the Dragon fragman izle | Game of Thrones'un devamı House of Dragon dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Dizi tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones dizisi geçtiğimiz yıllarda final yaparak hayranlarına veda etmişti. Dizinin devam etmesi yönünde gelen baskılara dayanamayan yapımcılar Game of Thrones'un devamı olan House of Dragon'un çekimleri için düğmeye basmıştı. Ejderha Evi (House of Dragon) adlı dizinin beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragman kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. House of Dragon fragmanı izle seçeneği haberimizin detayında olacak...

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones'un final yapması dizi hayranlarını üzmüştü. Dizi tarihinin en çok izlenen dizisi olmayı başaran Game of Thrones yeni versiyonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda çekimine başlanan House of the Dragon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da geniş ses getiren fragmanda karakterlerin yüzleri ilk kez görüldü. Targaryen ailesini ve yaşadıkları olayları anlatan House of the Dragon (Ejderha evi) adlı dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor.

House of the Dragon fragman izle

History does not remember blood. It remembers names.

August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/WZ5AT938RR — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2022

House of the Dragon hangi kanalda yayınlanacak?

Game of Thrones'un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon dizisi ejderhaların doğumuna gidecek. Dizi Targaryen ailesine odaklanıyor. House of Dragon dizisi 21 Ağustos'da HBO Max'de yayınlanacak.

House of the Dragon oyuncuları ve karakterleri

Paddy Considine, I. Viserys Targaryen rolünde:

Westeros kralı. "Sıcak, kibar ve dürüst bir adam" olarak bilinen Viserys, lordlar konseyi tarafından Jaehaerys Targaryen'in yerine kral olarak seçildi.

Emma D'Arcy, Rhaenyra Targaryen rolünde:

Westeros'un ilk kraliçesi olmayı bekleyen bir ejderha binicisi.

Olivia Cooke, Alicent Hightower rolünde:

Westeros kraliçesi, Viserys'in ikinci eşi ve Otto Hightower'ın kızı.

Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde:

Deneyimli bir savaşçı ve ejderha binicisi, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi.

II. Aegon Targaryen:

Viserys ve Alicent'in ilk doğan çocuğu ve Rhaenyra'nın taht iddiasına meydan okuyarak bir iç savaş başlatan küçük üvey kardeşi.

Rhys Ifans, Otto Hightower rolünde:

Alicent'in babası, Viserys'e ve krallığa hizmet eden Kral Eli.

Steve Toussaint, Corlys Velaryon rolünde:

"Deniz Yılanı" olarak da bilinen Velaryon Hanesi'nin lordu ve Westeros'un en ünlü denizcisi.

Eve Best, Rhaenys Velaryon rolünde:

Lord Corlys'in karısı ve "Asla Varolmayan Kraliçe" olarak da bilinen bir ejderha binicisi.

Sonoya Mizuno, Mysaria rolünde:

Daemon'un en güvenilir müttefiki olmak için yükselen yabancı doğumlu bir köle.

Fabien Frankel, Criston Cole rolünde:

Yetenekli bir kılıç ustası.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan J. Condal tarafından HBO için yaratılan, yaklaşmakta olan bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Game of Thrones (2011-2019) adlı televizyon dizisinin bir prequel'idir ve Martin'in 2018 romanı Fire & Blood'a dayanmaktadır. Game of Thrones[2] olaylarından iki yüz yıl önce geçen dizi, Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen iç savaşına yol açan olayları ve savaşı anlatıyor. kendisi.

House of the Dragon, Birleşik Krallık'ta Ekim 2019'da, Temmuz 2020'de döküm ve ana çekimler Nisan 2021'de başlayacak şekilde doğrudan seri siparişi aldı. Dizinin 21 Ağustos 2022'de başlaması planlanıyor. İlk sezonu on bölümden oluşacak.

HBO Max ücertli mi?

HBO Max ücretli yayın yapan dijital içerik platformudur. HBO Max aylık abonelik türünde reklamlı 9.99 dolar, reklamsız 14.99 dolar. Fiyatlarda güncelleme yapılabilir.

HBO Max, AT&T'nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında duyurulmuş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hizmete başlamıştır.

HBO Max, HBO premium TV hizmetini temel alarak oluşturulmuş ve WarnerMedia'nın sahip olduğu dizi ve film kütüphane içeriğine de yer vermektedir.

WarnerMedia tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan HBO Max, 2018 yılından beri aktif durumda olan bir dijital yayın platformu. Tıpkı Netflix ve Amazon Prime Video gibi pek çok farklı orijinal dizisi ve filmi ile tanıdığımız HBO Max, geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda ve Litvanya gibi ülkelerde de hizmet vererek Avrupa izleyicisinin de gönlünü kazanacağını açıkladı. .