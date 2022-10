House of the Dragon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon 8. bölüm çıktı mı? 8. bölüm ne zaman çıkacak? Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un devamı olan House of the Dragon dizisi HBO MAX platformunda ilk bölümü ile 21 Ağustos'ta yayınlandı. 10 bölümden oluşan House of the Dragon'un 1. sezonunun sonuna gelinirken heyecanın dozu da giderek artıyor. Dizi tutkunları da merakla House of the Dragon 8. bölümün yayınlanmasını bekliyor.

Televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thırones dizisi 2019 yılında 8. sezon ile ekranlara veda etmişti. Sonu en çok merak edilen dizilerden olan Game of Thrones'un yeni bir versiyonun dizi olarak ekranlara geleceği yapımcılar tarafından açıklanmıştı. Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisi Targaryen hanedanlığını konu ediniyor. Dizi . seoznunyla 10 bölümden oluşuyor. Heyecanın giderek arttığı House of the Dragon dizisinde 7. bölüm geride kaldı ve 8. bölümün çıkması sabırsızlıkla bekleniyor.

House of the Dragon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Game of Thrones dizisi hiç kuşkusuz dünyanın en bilindik ve en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Game of Thrones dizisi çekim teknikleri, çekim mekanları ve görsel efektleri kadar oyuncu başarısı ile de ön plana çıktı. Dizinin devamı olan House of the Dragon dizisi de kısa sürede beklenen ilgiyi yakaladı. 21 Ağustos'ta ilk bölümleri ile HBO MAX platformunda yayınlanan dizi platformun izlenme rekorlarını kırdı. House of the Dragon dizisi tutkunları her hafta yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını sabırsızlıkla bekliyor. House of the Dragon 8. bölüm 9 Ekim'de yayınlanacak.

House of the Dragon 8. bölüm çıktı mı?

Demir taht mücadelesi zamanından 200 yıl öncesini anlatan House of the Dragon'da 1. sezonun sonuna yavaş yavaş geliniyor. İzleyiciler şimdiden 2. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. House of the Dragon 10 bölümden oluşuyor ve 8. bölüm 9 Ekim'de gösterime girecek. İkinci sezonun da 2023 yılının sonbaharında ekranlara gelmesi bekleniyor.

House of the Dragon diğer bölümer ne zaman?

İşte House of the Dragon diğer bölümlerin yayınlanacağı tarihler;

House of the Dragon 7. Bölüm 2 Ekim

House of the Dragon 8. Bölüm 9 Ekim

House of the Dragon 9. Bölüm 16 Ekim

House of the Dragon 10. Bölüm 23 Ekim

House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir?

House of the Dragon dizisi ülkemizde ne yazık ki herhangi bir yayın platformunda ve kanalda gösterilmiyor. HBO MAX ülkemizde hizmet vermiyor. House of the Dragon dizisi ABD merkezli yayın platformu HBO MAX'te yayınlanıyor.

Targaryen hanedanlığı hakkında

Targaryen Hanedanı, Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde Batıdiyar'daki büyük 9 hanedanlıktan biriydi. Ejderhaların temsil edildiği bir hanedir. Targaryen soyu, Valyria Hürkalesi soyuna dayanır. Sancakları siyah zemin üzerinde üç başlı kırmızı bir ejderhadır.

Ejder Aegon'un torunları Valyria Kıyameti'nden ve ardından gelen kargaşa ve kıyımdan kaçarak dar denizdeki kayalık bir ada olan Ejderkayası'na sığındılar. Aegon ve kız kardeşleri (Visenya ile Rhaenys) buradan 3 ejderha ile yelken açarak Yedi Krallık'ı fethettiler. Kanın saflığını bozmamak için Targaryen Hanedanı çoğu zaman Valyria geleneğine uyarak kardeşleri birbirleriyle evlendirme yoluna gitmiştir. Aegon iki kız kardeşiyle de evlenmiş ve her ikisinden de birer oğul sahibi olmuştu. Targaryenler'in sancağı siyah zemin üzerine kırmızı bir üç başlı ejderhadır ve bu başlar Fatih Aegon, Visenya ve Rhaenys'u temsil etmektedir.

Kral Aerys Targaryen, Adının İkincisi, Kralın Toprakları'nın yağmalanması sırasında Jaime Lannister tarafından öldürüldü.