House of the Dragon 6. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 6. bölüm çıktı mı? 7-8-9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones 8 sezon sonra 2019 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dünya dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisi uzun süren beklemenin ardından HBO Max platformunda yayına girdi. İlk bölümleri yayınlanan House of the Dragon'un 6. bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başladı. Peki House of the Dragon 6. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

House of the Dragon 6. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 6. bölüm çıktı mı? 7-8-9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones 8 sezon sonra 2019 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dünya dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon dizisi uzun süren beklemenin ardından HBO Max platformunda yayına girdi. İlk bölümleri yayınlanan House of the Dragon'un 6. bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başladı. Peki House of the Dragon 6. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Dünya genelinde en çok izlenen ve sonu en çok merak edilen diziler denildiğinde akla hiç kuşkusuz ilk olark Game of Thrones dizizi gelir. Game of Thrones dizisi konusu ve çekim teknikleri ile dizi tarihinde yeni bir çağın açılmasına neden oldu. Demir taht mücadelesi insanları ekran başına bağlarken bu mücadele 8. sezon sonunda bitti. 2019'da final yapan Game of Thrones dizisinin devamının geleceği yapımcılar tarafından duyrulmuştu. Merakla beklenen devam dizisinin adının House of the Dragon olduğu açıklandı. HBO Max projesi olan House of the Dragon nihayet ilk bölümleri ile 21 Ağustos'ta izleyicisi ile buluştu. İlk günde on milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi platformda izlenme rekorlarının kırılmasına neden oldu.

House of the Dragon 6. bölüm ne zaman çıkacak?

Kült diziler arasına girmeyi başaran Game of Thrones'un devamı niteliğinde olan ancak, demir taht mücadelesi zamanından 200 yıl öncesine odaklanan House of the Dragon dizisi 21 Ağustos'ta HBO Max'te gösterime girdi. Dizi haftalık olarak ekranlara geliyor ve yeni bölüm için bir hafta beklemek gerekiyor. 10 bölümden oluşan 1. sezonun yarısına gelindi ve 5 bölüm izleyicisi ile buluştu. Heyecanın dozunun giderek arttığı dizide 6. bölümün çıkış tarihi merakla bekleniyor. House of the Dragon 6. Bölüm 25 Eylül tarihinde izleyicisi ile HBO Max platformunda buluşacak.

House of the Dragon 6. bölüm çıktı mı?

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği devam dizisi 3 yıl beklemenin ardından ekranlara geldi. Dizi ilk günden itibaren kendi izleyicisi kitlesini oluşturdu. Game of Thrones havasının keskin bir şekilde hissedildiği House of the Dragon dizisi için geri bildirimler oldukça olumlu. Dizinin diğer sezonları için ise çalışmalar şimdiden başladı. House of the Dragon sevenleri her hafta yeni bölümün ne zaman çıkacağını da merak ediyor. Peki House of the Dragon 6. bölüm çıktı mı? House of the Dragon'un yeni bölümü 7 günlük aranın ardından yayınlanıyor. House of the Dragon altıncı bölüm 25 Eylül'de yayınlanacak.

House of the Dragon 7-8-9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak?

21 Ağustos'ta ekran macerasına başlayan House of the Dragon dizisinde ilk sezonun ortasına gelindi. 10 bölümden oluşan 1. sezonda heyecan giderek artıyor. Dizi tutkunları diğer bölümler ne zaman çıkacak? sorusuna ise şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte House of the Dragon diğer bölümlerin yayınlanacağı tarihler;

House of the Dragon 6. Bölüm 25 Eylül

House of the Dragon 7. Bölüm 2 Ekim

House of the Dragon 8. Bölüm 9 Ekim

House of the Dragon 9. Bölüm 16 Ekim

House of the Dragon 10. Bölüm 23 Ekim

House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir?

Dünya genelinde şimdiden milyonlarca izlenme sayısına ulaşan House of the Dragon dizisi bir HBO Max platformu dizisidir. Dizi HBO Max'te yayınlanıyor. Ancak HBO Max ülkemizde henüz yayın aşamasında olmadığı için diziyi izleyebileceğimiz bir mecra bulunmuyor. HBO Max'in yakın zamanda Türkiye'de faaliyete geçmesi bekleniyor.

House of the Dragon konusu nedir?

House of the Dragon dizisi Game of Thrones dizisinin devamı niteliğindedir ancak dizi 200 yıl önceki olayları anlatıyor. House of the Dragon dizisi Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl öncesini konu ediniyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen arka arkaya savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

Targaryen hanedanlığı hakkında

Targaryen Hanedanı, Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde Batıdiyar'daki büyük 9 hanedanlıktan biriydi. Ejderhaların temsil edildiği bir hanedir. Targaryen soyu, Valyria Hürkalesi soyuna dayanır. Sancakları siyah zemin üzerinde üç başlı kırmızı bir ejderhadır.

Ejder Aegon'un torunları Valyria Kıyameti'nden ve ardından gelen kargaşa ve kıyımdan kaçarak dar denizdeki kayalık bir ada olan Ejderkayası'na sığındılar. Aegon ve kız kardeşleri (Visenya ile Rhaenys) buradan 3 ejderha ile yelken açarak Yedi Krallık'ı fethettiler. Kanın saflığını bozmamak için Targaryen Hanedanı çoğu zaman Valyria geleneğine uyarak kardeşleri birbirleriyle evlendirme yoluna gitmiştir. Aegon iki kız kardeşiyle de evlenmiş ve her ikisinden de birer oğul sahibi olmuştu. Targaryenler'in sancağı siyah zemin üzerine kırmızı bir üç başlı ejderhadır ve bu başlar Fatih Aegon, Visenya ve Rhaenys'u temsil etmektedir.