House of the Dragon 5. bölüm ne zaman çıkacak? House of the Dragon 5. bölüm çıktı mı? House of the Dragon yeni bölüm yayınlandı mı?

2019 senesinde ekranlara veda eden Game of Thrones dizisinin üzerinden 3 yıl geçti ve demir taht mücadelesi yeniden ekranlara geldi. Bu kez dizinin ana odak noktası Targaryen hanedanlığı olacak. Dizinin ilk bölümü HBO Max de izlenme rekorları kırdı. 21 Ağustos'ta gösterime giren House of the Dragon dizisinin ilk 4 bölümü yayına girdi. İzleyenlerden tam not alan dizinin 5. bölüm çıkış tarihi ise belli oldu. House of the Dragon 5. bölüm 18 Eylül'de ABD'de gösterime girecek. Yerel saat farkı ile House of the Dragon 5. bölüm ülkemizde 19 Eylül'de izleneblecek.

House of the Dragon 5 bölüm dizinin en heyecanlı bölümlerinden biri olacak. House of the Dragon 5. bölüm henüz yayınlanmadı. Dizinin yayın tarihi 18 Eylül olrak açıklandı. House of the Dragon tutkunları yeni bölümü 18 Eylül'den itibaren izleyebilecek. Ancak HBO Max platformunun henüz ülkemizde yayın vermediğini de hatırlatmakta fayda var.

Son zamanların en popüler ve en geniş bütçeli yapımlarından olan House of the Dragon'un yeni bölümleri haftalık olarak izleyicisi ile buluşuyor. Netflix gibi tüm bölümler aynı anda yayınlanmıyor. House of the Dragon'un yeni bölümü için 1 hafta beklemek gerekecek.

House of the Dragon dizisi her hafta yeni bir bölüm ile izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin diğer bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte House of the Dragon dizisinin diğer bölümleri ve çıkış tarihleri;

House of the Dragon 5. Bölüm 18 Eylül

House of the Dragon 6. Bölüm 25 Eylül

House of the Dragon 7. Bölüm 2 Ekim

House of the Dragon 8. Bölüm 9 Ekim

House of the Dragon 9. Bölüm 16 Ekim

House of the Dragon 10. Bölüm 23 Ekim

House of the Dragon Türkiye'de nasıl izlenir?

Dizi HBO Max platformunda yer alıyor. Dizinin yayın hakkı ülkemizde herhangi bir kanalda bulunmuyor. HBO Max ülkemizde faaliyette olmadığı için diziyi izlemek henüz mümkün değil.

Targaryen hanedanlığı hakkında

Targaryen Hanedanı, Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde Batıdiyar'daki büyük 9 hanedanlıktan biriydi. Ejderhaların temsil edildiği bir hanedir. Targaryen soyu, Valyria Hürkalesi soyuna dayanır. Sancakları siyah zemin üzerinde üç başlı kırmızı bir ejderhadır.

Ejder Aegon'un torunları Valyria Kıyameti'nden ve ardından gelen kargaşa ve kıyımdan kaçarak dar denizdeki kayalık bir ada olan Ejderkayası'na sığındılar. Aegon ve kız kardeşleri (Visenya ile Rhaenys) buradan 3 ejderha ile yelken açarak Yedi Krallık'ı fethettiler. Kanın saflığını bozmamak için Targaryen Hanedanı çoğu zaman Valyria geleneğine uyarak kardeşleri birbirleriyle evlendirme yoluna gitmiştir. Aegon iki kız kardeşiyle de evlenmiş ve her ikisinden de birer oğul sahibi olmuştu. Targaryenler'in sancağı siyah zemin üzerine kırmızı bir üç başlı ejderhadır ve bu başlar Fatih Aegon, Visenya ve Rhaenys'u temsil etmektedir.