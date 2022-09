House of the Dragon 5.bölüm ne zaman? House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon 5.bölüm ne zaman? Her bölümü heyecanla geçen House of the Dragon'un bölümlerinin hangi günlerde yayınlanacağı açıklandı. House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen dizinin bölüm tarihleri.

House of the Dragon 5.bölüm ne zaman?

İlk yayınlandığı günden bu yana, Game of Thrones izleyicisi tarafından sevilen House of the Dragon dizisinin 5. Bölüm 18 Eylül Pazar günü yayınlanacak.

House of the Dragon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon

- 1 Bölüm 21 Ağustos Pazar (yayınlandı)

- 2. Bölüm 28 Ağustos Pazar (yayınlandı)

- 3. Bölüm 4 Eylül Pazar (yayınlandı)

- 4. Bölüm 11 Eylül Pazar (yayınlandı)

- 5. Bölüm 18 Eylül Pazar

- 6. Bölüm 25 Eylül Pazar

- 7. Bölüm 2 Ekim Pazar

- 8. Bölüm 9 Ekim Pazar

- 9. Bölüm 16 Ekim Pazar

- 10. Bölüm 23 Ekim Pazar

günü yayınlanacak.

House of the Dragon nereden izlenir?

İlgiyle takip edilen House of the Dragon dizisi HBO Max'ta yayınlanıyor.

House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı?

Dünya genelinde büyük ilgi gören House of the Dragon, ülkelere göre yayınlanıyor. Yeni bölüm olan 5.bölümün 18 Eylül Pazar günü yayınlanacağı duyuruldu. Dizinin yayın tarihi ülkemizde 21.00 olarak belirlendi.

House of the Dragon konusu

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor