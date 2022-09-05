Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor? Güç Yüzükleri, yüzüğün içinde yazının anlamı ne?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor? Dünya genelinde ses getiren Güç Yüzükleri dizisinin merak edilen birçok noktası var. Dizinin her bir detayı ilmek ilmek işlenmiş. Peki ama yüzükte ne yazıyor? Kara lisanla yazıldığı söylenen yüzüğün içindeki yazının anlamı ne? İşte detaylar..

Dünya genelinde ses getiren Güç Yüzükleri dizisinin merak edilen birçok noktası var. Dizinin her bir detayı ilmek ilmek işlenmiş. Peki ama yüzükte ne yazıyor? Kara lisanla yazıldığı söylenen yüzüğün içindeki yazının anlamı ne? İşte detaylar..

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor?

Güç Yüzüğü'nde kara lisanda; "Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul." yazıyor.

Güç Yüzükleri, yüzüğün içinde yazının anlamı ne?

Güç Yüzükleri, yüzüğün içinde kara lisan ile yazan yazının anlamı: "Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini biraraya getirip, karanlıkta birbirine bağlayacak."