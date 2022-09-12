TOKİ sosyal konut başvuru 2022 | 13 Eylül TOKİ sosyal konut (ucuz ev) başvurusu başladı mı? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Ev sahibi olmanın hayalini kuran yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği sosyal konut projesinin detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merakla beklenirken TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından soruluyor. 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı şeklinde olacak projeye ilgi oldukça yüksek.

TOKİ sosyal konut başvuru 2022 | Binlerce kişi şu sıralar sosyal konut başvurularının başlamasını merakla bekliyor. Ev sahibi olmanın neredeyse hayal olduğu günümüzde sosyal konut projesi vatandaşları heyecanlandırdı. Büyükşehirlerde 1 milyon liranın altında ev bulunmazken bankalar ise kredi vermeye pek yanaşmıyor. Durum böyle olunca ev almanın hayalini kuranlar sosyal konut başvurularının başlamasını bekliyor. TOKİ sosyal konut (ucuz ev) başvurusu başladı mı? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? soruları ev sahibi olamanın hayalini kuranlar tarafndan sıkça soruluyor.

TOKİ sosyal konut başvuru 2022

TOKİ dev projeyi geçtiğimiz ay duyurdu. Projede detaylar ise netleşmeye başlandı. TOKİ sosyal konut projesinde başvurular henüz başlanmadı. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Eylül ayında sosyal konut başvurularının başlaması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

13 Eylül TOKİ sosyal konut (ucuz ev) başvurusu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de yapacağı açıklama merakla beklenirken TOKİ sosyal konut başvurularının da başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları henüz başlamadı. Eylül ayında başvuruların başlaması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuya dair hükümetten ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi bekleniyor.

TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut başvuruları için öncelikle başvuru ücreti belirlenen banka ve hesaplara yatırılacak, ardından seçilen projeye online olarak başvuru yapılabilir.

TOKİ sosyal konut başvuru şarları neler?

Başvuru yapanların;

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Nebati: Dev proje 100 bin yeni istihdam oluşturacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 250 bin sosyal konut projesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Nebati açıklamasında şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız. Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."