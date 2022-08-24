House of the Dragon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon 3. bölüm çıktı mı?

Game of Thrones'un devamı niteliğinde olan ve Targaryen hanedanlığını konu edinen House of the Dragon dizisi HBO Max'te yayına girdi. Dizinin ilk bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. HBO platformunda izlenme rekorları kıran dizinin diğer bölümlerinin ne zaman başlayacağı ise dizi tutkunları tarafından merak ediliyor. House of the Dragon 3. bölüm çıktı mı? House of the Dragon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt internette araştırılıyor. İşte House of the Dragon dizisi bölümleri yayınlanma tarihleri...

Uzun yıllardır beklenen House of the Dragon dizisi nihayet ilk bölümü ile yayına girdi. HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'un devamı olan dizi bundan 2 yıl önce duyurulmuştu. Dizinin proje aşaması ve çekimleri uzun sürdü ve dizinin ilk bölümü 21 Ağustos'ta ABD'de yayınlandı. Birinci ve ikinci bölümün ardından izleyiciler merakla 3. bölümün ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

House of the Dragon 3. bölüm çıktı mı?

Dizi tutkunları tarafından uzun süre merakla beklenen House of the Dragon dizisinin ilk bölümü 21 Ağustos'ta yayınlandı. HBO Max'te yayınlanan diziyi ilk günden 10 milyon kişi izledi. Bu rakam HBO Max'te izleyici rekorları anlamına geliyor. House of the Dragon dizisinin 2. bölümü ise 28 Ağustos'ta yayınlanacak. Dizinin 3. bölümü ise 4 Eylül Pazar günü yayınlanacak.

House of the Dragon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon dizisinin diğer bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin 3. bölümü 4 Eylül Pazar günü ABD'de yayına girecek. Türkiye saati ile 3. bölüm Pazartesi günü ekranlara gelecek.

House of the Dragon 3. bölüm ne zaman çıkacak?

House of the Dragon dizisinin bölümleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri 1 hafta ara ile yayına girecek. İşte Game of Thrones House of the Dragon dizisi bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Sezon 1 Bölüm 21 Ağustos 2022

1. Sezon 2. Bölüm 28 Ağustos 2022

1. Sezon 3. Bölüm 4 Eylül 2022

1. Sezon 4. Bölüm 11 Eylül 2022

1. Sezon 5. Bölüm 18 Eylül 2022

1. Sezon 6. Bölüm 25 Eylül 2022

1. Sezon 7. Bölüm 2 Ekim 2022

1. Sezon 8. Bölüm 9 Ekim 2022

1. Sezon 9. Bölüm 16 Ekim 2022

1. Sezon 10. Bölüm 23 Ekim 2022

House of the Dragon konusu nedir?

House of the Dragon dizisi Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce ve Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçiyor. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen arka arkaya savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.