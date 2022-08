House of the Dragon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon 3. bölüm çıktı mı?

Game of Thrones'un devamı niteliğinde olan ve Targaryen hanedanlığını konu edinen House of the Dragon dizisi HBO Max'te yayına girdi. Dizinin ilk bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. HBO platformunda izlenme rekorları kıran dizinin diğer bölümlerinin ne zaman başlayacağı ise dizi tutkunları tarafından merak ediliyor. House of the Dragon 3. bölüm çıktı mı? House of the Dragon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt internette araştırılıyor. İşte House of the Dragon dizisi bölümleri yayınlanma tarihleri...