House of Dragon ve Güç Yüzükleri: hangi dizi daha çok izleniyor? House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabeti

House of Dragon ve Güç Yüzükleri: hangi dizi daha çok izleniyor? En çok konuşulan yapımlar arasında ilk sıralarda yer alan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve House of Dragon dizileri yine gündemde. Bu sefer rekabetleri ile gündeme gelen diziler şaşırttı. Peki ama hangi dizi daha çok izleniyor, House of Dragon mu güç Yüzükleri mi? İşte House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabeti.

House of Dragon ve Güç Yüzükleri: hangi dizi daha çok izleniyor? En çok konuşulan yapımlar arasında ilk sıralarda yer alan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve House of Dragon dizileri yine gündemde. Bu sefer rekabetleri ile gündeme gelen diziler şaşırttı. Peki ama hangi dizi daha çok izleniyor, House of Dragon mu güç Yüzükleri mi? İşte House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabeti.

House of Dragon ve Güç Yüzükleri: hangi dizi daha çok izleniyor?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve House of Dragon dizileri haftalık olarak yayınlanıyor. Güç yüzükleri cuma, House of Dragon ise pazar akşamları izleyicisi ile buluşuyor. 2 dizininde sezon finali yapmasıyla, arasındaki fark hakkında soru işaretleri akılda kaldı. Hangi dizi daha çok izleniyor?

2 dizinin de daha yeni başladığı dönemde açıklanan verilere göre; Güç Yüzükleri 25 milyon, House of Dragon 29 milyon kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. 2 dizinin izlenme sayısı birbirine çok yakın olsa da Google üzerinden en çok araştırılan dizinin House of Dragon olduğu ortaya çıkıyor.

House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabeti

Güç Yüzükleri televizyona yapılan en pahalı iş olarak tarihe geçti. Dizinin toplam maliyeti 700 milyon doları buldu.

House of Dragon'un büyük avantajı ise en çok izlenen Game of Thrones dizisinin şöhretinden yararlanması oldu.