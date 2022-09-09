Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nereden izlenir? Güç Yüzükleri bölümleri hangi platformda var? Güç Yüzükleri kaç bölüm kaç sezon yayınlanacak?
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nereden izlenir? En pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için tasarlandı. Peki ama Amazon Prime Video ücreti ne kadar? Güç Yüzükleri bölümleri hangi platformda var? Güç Yüzükleri kaç bölüm kaç sezon yayınlanacak? Güç Yüzükleri nerede çekiliyor? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri karakterleri ve merak edilen soruların yanıtları
2022-09-09 18:29:11
En pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için tasarlandı. Peki ama Amazon Prime Video ücreti ne kadar? Güç Yüzükleri bölümleri hangi platformda var? Güç Yüzükleri kaç bölüm kaç sezon yayınlanacak? Güç Yüzükleri nerede çekiliyor? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri karakterleri ve merak edilen soruların yanıtları
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nereden izlenir?
Aksiyon ve macera kategorisinde olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin bölümleri hakkında çok merak edilen konu var. Özellik ilk iki böülmün yayınlanmasının ardından diğer bölümler heyecanla beklenir oldu.
Amazon Prime Video için geliştirilen en büyük bütçeli dizi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, yine Amazon Prime Video üzerinden ilenebiliyor.
Güç Yüzükleri nerede çekiliyor?
Fantastik dizi Güç Yüzükleri'nin set ve dış mekanı, göz ardı edilmeyecek cinsten. Dizinin şu an için yapılan tüm çekimleri Yeni Zelanda'da gerçekleştirildi.
Güç Yüzükleri bölümleri hangi platformda var?
Netflix ve Blu TV gibi platformlarda Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisini arayanlar oluyor. Dizi Amazon Prime Video için geliştirildi ve sadece Amazon Prime Video platformunda izlenebiliyor.
Amazon Prime Video ücreti ne kadar?
İlk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime Video platrfomu, ülkemizde 7,90 TL.
Güç Yüzükleri kaç bölüm kaç sezon yayınlanacak?
İlk iki bölümü yayınlanan dizinin bu sezon toplamda 8 bölümü yayınlanacak. Dizinin 5 sezon sürmesi bekleniyor. Detaylar için aşağıdaki habere tıklayınız.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri karakterleri
Robert Aramayo
Owain Arthur
Nazanin Boniadi
Tom Budge
Morfydd Clark - Galadriel
Ismael Cruz Córdova
Ema Horvath
Markella Kavenagh
Joseph Mawle
Tyroe Muhafidin
Sophia Nomvete
Megan Richards
Dylan Smith
Charlie Vickers
Daniel Weyman
Maxim Baldry
Lenny Henry
Geoff Morrell
Peter Tait
Peter Mullan
Simon Merrells - Trevyn
Lloyd Owen - Lodan
Augustus Prew
Benjamin Walker
Alex Tarrant
Cynthia Addai-Robinson
Kip Chapman
Maxine Cunliffe
Trystan Gravelle
Thusitha Jayasundera
Fabian McCallum
Leon Wadham
Sara Zwangobani
Anthony Crum
Ian Blackburn.
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